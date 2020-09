Alex Bregman devrait bientôt rejoindre la formation de départ des Astros, peut-être dès vendredi, lorsque Houston entamera une série de quatre matchs contre les Angels de Los Angeles à Anaheim, en Californie.

Bregman est absent depuis le 19 août avec un ischio-jambier droit tendu.

Les ischio-jambiers lui ont causé des problèmes récurrents au cours des dernières années. Il a tendu les mêmes ischio-jambiers en avril 2019, ce qui lui a fait manquer deux matchs, et il a raté deux semaines avec un ischio-jambier tendu en 2016.

Bregman travaille au Minute Maid Park à Houston et voyage avec l’équipe à Anaheim.

“Tout s’est très bien passé”, a déclaré Bregman aux journalistes. «J’ai couru à 100%, pris des swings, pris des balles au sol et je me sens bien pendant tout cela. J’essaie juste d’écouter les conseils de notre équipe d’entraînement, mais je me sens bien, je me sens fort. Surtout dans les ischio-jambiers, je me sens vraiment , vraiment bien. Les médecins de l’équipe, les (kinésithérapeutes), les gens de Corpus (Christi), tout le monde a beaucoup aidé. “

Bregman tentera de reprendre le rouleau sur lequel il était lorsqu’il s’est blessé. Il a frappé sans encombre dans 17 de ses 18 derniers matchs, dont neuf d’affilée. Il est allé 4 en 15 avec un circuit et deux points produits dans une série de trois matchs contre les Angels du 31 juillet au août. 2.

Alors que les Angels sont pratiquement sortis de la course aux séries éliminatoires, il y a des jalons individuels à portée de main pour Mike Trout et Albert Pujols. Trout compte 13 circuits cette saison et 298 pour sa carrière. Il en a besoin de plus pour égaler Tim Salmon pour le record de tous les temps des Angels.

Il a fallu à Salmon 14 saisons, 1 672 matchs et 7 039 apparitions au marbre pour atteindre 299 circuits. Trout, qui a atteint 298 ans avant d’avoir 30 ans, l’a fait en 10 saisons (y compris cette saison raccourcie), 1 233 matchs et 5 426 apparitions au plateau.

“C’est incroyable. Ce sont deux poissons et la profondeur que nous avons allés pour créer des frappeurs à domicile”, a plaisanté le manager des Angels, Joe Maddon. “Je connais bien Timothy. J’ai participé à sa signature, et je suis très conscient du nombre. Ce type aurait dû être un All-Star plusieurs fois mais a eu du mal à prendre de bons départs. joueur. Et maintenant Mikey le rattrape assez rapidement. “

Le leader de tous les temps, Barry Bonds, a atteint la 300e place à 31 ans et 278 jours; La truite n’aura pas 30 ans avant le 7 août 2021.

Pujols est à un circuit d’égaliser Willie Mays au cinquième rang sur la liste de tous les temps avec 660. Pujols, cependant, n’en a pas frappé un depuis le 4 août, couvrant plus de 17 matchs et 71 apparitions au marbre.

Pujols a 60 circuits en carrière contre les Astros, le plus qu’il a touché contre n’importe quelle équipe. Il a également plus de succès en carrière (304) contre Houston que contre toute autre équipe.

Le droitier Lance McCullers Jr., 3-2 avec une MPM de 5,06 en sept départs cette saison, débutera sur le monticule pour Houston. Il a abandonné quatre points sur six coups sûrs et quatre promenades dans une décision sans décision contre les Angels le 31 juillet et a une fiche de 3-3 avec une MPM de 3,83 contre eux en 12 départs en carrière.

Le droitier Dylan Bundy, 4-2 avec une MPM de 2,47 cette saison, partira pour Los Angeles. Bundy a une fiche de 0-3 avec une MPM de 4,91 en six matchs en carrière (cinq départs) contre les Astros, mais il ne les a pas affrontés cette année.

Le joueur de champ intérieur des anges David Fletcher, qui a disputé chaque manche de chaque match avant de rouler sa cheville gauche dimanche, a été placé sur la liste des blessés jeudi.

– Médias au niveau du champ