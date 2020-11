Mis à jour le 13/11/2020 à 20:23

Le “ Canarinha ” ne trouve pas le moyen d’entrer dans le “ Vinotinto ”, et seul le tir de l’extérieur pourrait à un moment donné mettre le but de Wuilker Faríñez en danger, mais le gardien de but s’est montré dans certaines interventions, comme à la 29e minute , quand il a noyé le cri de but de Roberto Firmino, qui était sur le point de marquer 1-0 en Brésil vs Venezuela.

Allan a récupéré au centre du terrain et après un demi-tour, il a retrouvé l’attaquant de Liverpool, qui a pris un coup de fouet destiné au filet, mais le gardien de Lens a dévié le ballon sur le corner après une belle réaction.

Le «Canarinha» a fait ses débuts dans la compétition en battant la Bolivie (5-0) et le Pérou (2-4) avec Neymar comme le joueur le plus important dans chaque engagement. Cependant, la star manquera l’engagement contre Vinotinto.

L’attaquant de “ Scratch ” a été blessé par un ravisseur et serait donc absent jusqu’à la fin du mois de novembre, selon l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel.

De son côté, le Venezuela cherchera à récupérer après une chute contre la Colombie (3-0) et le Paraguay (0-1). Pour cela, le sélectionneur José Peseiro a récupéré la référence Salomón Rondón, qui la veille n’avait pas obtenu l’autorisation de son club.

