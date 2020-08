La première La victime des résultats à l’intérieur de la bulle d’Orlando est arrivée lundi après le retrait de Brett Brown.

Cela s’est produit après que l’équipe a été balayée en séries éliminatoires par les Boston Celtics, mettant fin à une saison au cours de laquelle ils ont été l’une des grandes déceptions.

La nouvelle rapportée par Adrian Wojnarowski d’ESPN a été confirmée dans l’après-midi, mettant fin à un processus de sept saisons au cours duquel il a terminé 221-344 et 12-14 en séries éliminatoires.

L’équipe était parmi les prétendants à se battre pour la couronne de la conférence de l’Est et a échoué très court pour la troisième saison consécutive.

Beaucoup dans les médias de Philadelphie ont blâmé Brown pour la chute d’une équipe qui avait le talent pour continuer à se battre pour le titre NBA. L’entraîneur de 59 ans a décidé de lâcher le garde vedette Jimmy Butler, venu au Miami Heat cette saison.

Les Sixers ont remplacé Butler par le vétéran Al Horford. Le dominicain, comme beaucoup d’autres, n’a pas performé comme prévu et a fini par être des déceptions.

Les candidats

Les candidats à ce poste actuellement sont Jason Kidd, qui fait actuellement partie de l’équipe d’entraîneurs de Frank Vogel avec les Lakers.

Tyronne Lue est également à Los Angeles. L’entraîneur qui a remporté le titre avec Lebron James tout en gérant les Cavaliers de Cleveland est maintenant un assistant de Doc Rivers avec les Clippers.

Un autre est à Philadelphie. Ime Udoka est de l’arbre d’entraîneurs de Gregg Popovich et ils étaient avec Brown en tant qu’assistant. C’est lui qui a conçu l’une des meilleures défenses de la NBA cette saison.

Deux improbables?

L’entraîneur de l’Université de Vilanova a été considéré par beaucoup, l’un de ceux qui sont prêts à franchir le pas vers le niveau professionnel après 26 saisons en basketball universitaire. Il a mené Philadelphie à trois Final Four et a remporté deux championnats nationaux ces dernières saisons.

L’autre serait Mark Jackson. L’ancien meneur des New York Knicks et Indiana Pacers était auparavant l’entraîneur des Golden State Warriors et travaille à la télévision américaine depuis quelques années. Il a récemment eu une discussion sur les réseaux sociaux avec l’ancien entraîneur des Sacramento Kings et du Real Madrid, George Karl.