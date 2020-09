DETROIT (AP) Corbin Burnes a accordé un coup sûr en sept manches dans une autre performance exceptionnelle, et les Milwaukee Brewers ont atteint leur plus haut total de points en plus d’une décennie, battant les Tigers de Detroit 19-0 mercredi.

Jedd Gyorko a réussi deux circuits, et Jacob Nottingham, Ryan Braun et Tyrone Taylor sont également allés en profondeur pour les Brewers. Milwaukee a frappé huit doubles dans le match, établissant un record de franchise avec 13 coups sûrs supplémentaires.

Burnes (3-0) a retiré 11 buts à son troisième départ consécutif sans point mérité.

“ Quand vous faites sept manches, un coup sûr, 11 retraits au bâton, pas de marches – nous avons eu une énorme journée offensive qui a rendu le match très amusant, mais ce genre de performance de lancer, vous devez commencer par ça, ” Le directeur des brasseurs Craig Counsell a déclaré.

C’était le plus grand nombre de points pour les Brewers depuis qu’ils ont marqué 20 à Pittsburgh le 22 avril 2010. Milwaukee, qui est entré dans la journée 2 1/2 matchs sur une place en séries éliminatoires, a cassé une séquence de trois défaites consécutives.

Matthew Boyd (1-6) a accordé sept points et huit coups sûrs en plus de trois manches. Il en a marché quatre et en a retiré deux.

«Ils l’ont très bien suivi. Ce n’est qu’un de ces mauvais jours qui a conduit à plus de mal ”, a déclaré le manager des Tigers, Ron Gardenhire. “ Il ne nous est pas arrivé grand-chose de bien à part que personne n’a été blessé. ”

Ce fut la plus longue sortie de la carrière de Burnes – il a disputé six manches à chacun de ses deux départs précédents. Les Tigers n’ont pas réussi un baserunner jusqu’au triple d’un retrait de Willi Castro au cinquième – et même alors, Burnes a retiré les deux frappeurs suivants pour garder Detroit hors du tableau de bord.

Castro a ajouté un single dans le huitième pour le seul autre succès des Tigers.

Orlando Arcia et Taylor ont réussi quatre coups sûrs chacun pour Milwaukee, et Luis Urias a conduit en cinq points.

Les Brewers ont frappé quatre doubles contre Boyd dans une deuxième manche de trois points. Urias a conduit dans une course avec son coup de deux buts, et Avisail Garcia a conduit dans deux avec le sien.

Gyorko a débuté le troisième avec un circuit et Nottingham a réussi un tir de deux points au quatrième. Le simple RBI de Braun a porté la marque à 7-0 au quatrième.

Les Brewers ont frappé quatre autres doubles en sixième, marquant cinq points dans la manche. Le doublé RBI de Christian Yelich a porté le score à 8-0, puis Urias a ajouté un double de trois points et a marqué sur un coup sûr à deux buts de Taylor.

Milwaukee a marqué trois autres points au septième, les deux derniers à venir sur le circuit de Braun.

Le voltigeur des Tigres Travis Demeritte a pris le monticule pour lancer le neuvième. Il a permis un circuit solo de Gyorko, un single RBI par Urias et un circuit de deux points par Taylor. C’était le premier circuit de la ligue majeure de Taylor.

«Tout le monde était heureux pour moi. Je pense que j’étais le seul à me sentir vraiment mal à l’aise à ce sujet, simplement parce que c’était un joueur en position ”, a déclaré Taylor. “ Je ne pourrais pas être trop contrarié à ce sujet, parce que j’ai été de l’autre côté face à un joueur de position, où j’ai frappé auparavant. ”

Le voltigeur de Detroit Daz Cameron, qui a rejoint les Tigers dans le métier de Justin Verlander en 2017, a été rappelé du site d’entraînement alternatif et a fait ses débuts dans la grande ligue mercredi. Il est allé 0 pour 3.

Tigres: Après le match, les Tigers ont réintégré RHP Jordan Zimmermann (souche de l’avant-bras) de la liste des blessés, ont sélectionné le LHP Nick Ramirez sur le site d’entraînement alternatif et ont choisi les RHP Kyle Funkhouser et John Schreiber. RHP Ivan Nova (tendinite du triceps) et OF JaCoby Jones (fracture de la main gauche) ont été transférés à l’IL de 45 jours. … 2B Jonathan Schoop, qui a quitté le match de mardi soir après avoir été touché au poignet droit par un lancer, était de retour dans l’alignement et a obtenu un score de 0 pour 2.

BREWERS: Milwaukee est fermé jeudi. Les Brewers accueillent les Cubs de Chicago vendredi soir, Brandon Woodruff (2-3) prenant le monticule.

TIGERS: Les Tigres joueront un double à St. Louis jeudi. La recrue Tarik Skubal (1-1) débute le premier match de Detroit contre Jack Flaherty (2-1). Zimmermann devrait faire son premier départ de saison lors du deuxième match contre Austin Gomber (0-0).

