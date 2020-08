Les Brewers et les Reds ont montré leur solidarité avec les joueurs de la NBA mercredi en votant pour ne pas jouer leur match à Milwaukee. Ils ajoutent leurs voix pour protester contre la fusillade par la police cette semaine de Jacob Blake à Kenosha, Wisconsin.

Les joueurs ont pris la décision après que les six équipes de la NBA prévues pour jouer mercredi, dirigées par les Bucks, ont choisi de ne pas participer aux matchs éliminatoires pour faire une déclaration sur le tir. Une source a déclaré à MLB.com que le vote était unanime parmi les deux équipes.

PLUS: les joueurs de la NBA réagissent au boycott initial de Bucks

Le lanceur de secours de Milwaukee, Josh Hader, a déclaré aux journalistes lors d’un appel à Zoom avant le match qu’un boycott serait un sujet de discussion après que les joueurs aient vu les Bucks, Magic, Thunder, Rockets, Lakers et Trail Blazers refuser de jouer. La NBA a annoncé plus tard que les matchs étaient reportés et seraient reportés.

“Ce n’est pas une question de sport”, a déclaré Hader. “C’est un moment où nous devons vraiment ne pas rester silencieux.”

Une poignée de joueurs des Brewers, dirigés par le représentant syndical Brent Suter, ont rencontré des joueurs des Reds autour de la cage après leur réunion.

La MLB n’a pas encore publié de déclaration.

D’autres équipes de la MLB pourraient suivre l’exemple des Reds mercredi. Jeff Passan d’ESPN a rapporté que les Mariners pourraient s’absenter de leur match à San Diego. Les Mariners ont le plus de joueurs noirs dans les ligues majeures, a écrit Passan. Seattle a été le théâtre de manifestations pacifiques et violentes ces trois derniers mois après la mort de George Floyd alors qu’il était en garde à vue à Minneapolis. Même si d’autres équipes n’agissent pas en tant qu’unité, au moins un joueur semble avoir décidé de ne pas participer à l’action de ce soir par solidarité.

Le voltigeur des Cubs Jason Heyward, qui est noir, s’est retiré de l’alignement après une conversation avec le manager David Ross, selon plusieurs médias.

Selon les Cubs, Jason Heyward et David Ross ont parlé de la situation avant le match de ce soir. Heyward a choisi de ne pas jouer. Nous aurons plus de détails et de perspicacité après le match de Ross et / ou Heyward. – Jordan Bastian (@MLBastian) 26 août 2020

Les agents de Kenosha ont tiré sur Blake, qui est noir, à plusieurs reprises dans le dos alors qu’il tentait de pénétrer dans son véhicule. Selon le Milwaukee Journal Sentinel, la police avait été appelée à la résidence de Blake pour répondre à un rapport faisant état de «problèmes familiaux». On a appris plus tard qu’il y avait un mandat d’arrêt contre Blake pour violence domestique.

Les déclarations de Hader sont également susceptibles de susciter de vives réactions de l’extérieur du club-house: il y a à peine deux ans, des tweets racistes que Hader a postés à l’adolescence ont été remis en circulation par quelqu’un en ligne alors que Hader participait au All-Star Game de la MLB.

Hader s’est excusé pour ses messages.

“J’étais jeune, immature et stupide”, a-t-il déclaré aux journalistes, par MLB.com. “Il n’y a aucune excuse pour ce qui a été dit.”