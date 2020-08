L’audace d’un vol est généralement mesurée dans une seule dimension: son risque.

Ce qui est dommage. Parce qu’il y a plus d’un chemin vers l’audace; il y a place pour un vol courageux dont le courage ne vient pas simplement d’une évaluation mathématique de sa probabilité. Il y a place, par exemple, pour ce qu’Andrelton Simmons a fait lundi.

Les détails de la situation importent peu. (Pour ceux qui sont enclins: Simmons était le seul coureur avec un retrait, en haut du troisième, Angels en baisse de 2-0 contre les Astros.) Ce qui compte, c’est ceci:

C’est Framber Valdéz, qui est descendu du monticule et s’est retourné pour reprendre son souffle. Il ôta sa casquette, essuya la sueur de son front, une pause typique avant un pitch. Il a fait face à Simmons – il l’a juste regardé droit, ce qui est généralement ce que quelqu’un fait quand il se retourne sur le monticule avec un coureur en deuxième, parce qu’il n’y a presque littéralement nulle part où regarder.

Et puis Simmons a décollé.

Ce n’est pas tout sur Valdéz. En fait, ce n’est pas du tout sur lui, vraiment: le joueur de troisième but de Houston, Jack Mayfield, dont le positionnement ici l’a emmené hors champ, avait beaucoup plus à voir avec ce vol que Valdéz. Mayfield jouait un peu profondément et, pendant un instant, était visiblement distraite. (Il semblait avoir été engagé dans l’importante tâche d’inspecter la saleté intérieure.) C’est ce qui a donné à Simmons l’occasion de courir. C’est aussi ce qui a rendu son vol plutôt peu courageux – une fenêtre claire pour passer à la troisième place avec moins de risques.

C’est ce qui a rendu le vol de Simmons «plutôt peu courageux», c’est-à-dire si vous définissez le courage strictement au sens traditionnel du terme, car il a tendance à se rapporter aux vols. Avec Mayfield aussi distrait que lui, Simmons avait de bonnes chances de réussir, sinon confortablement. Mais avec toute autre définition de «courageux» – Mon Dieu! Ne pensez pas au risque. Pensez simplement à l’esthétique. Valdéz regarde directement Simmons; Simmons le regarde directement; Valdéz saisit la balle avec désinvolture, désinvolture, sans réfléchir. Il a tout ce dont il a besoin pour bloquer un vol – une vue dégagée, beaucoup de temps, balle en main. Cela devrait être si facile à arrêter.

Mais Valdez – encore une fois, sans aucune faute de sa part! – ne peut pas le faire.

Si chaque vol nécessite un certain niveau de guerre psychologique – un peu de tromperie, de surprise ou de confiance mal placée – voici l’une des versions les plus audacieuses imaginables. Il n’y a pas de tromperie. Il n’y a pas de piège. Il n’y a que Simmons qui établit un contact visuel avec Valdéz, une invitation à le regarder prendre une base, car tous deux se rendent compte que le lanceur ne peut rien y faire. C’est tellement courageux que d’être presque carrément irrespectueux.

Simmons a marqué, mais le vol en lui-même ne signifiait pas grand-chose. (Valdéz a continué pour obtenir à la fois la victoire et un record personnel de 11 Ks.) Il a juste, pendant un moment, réécrit la définition de «courageux» – l’a regardé droit dans les yeux et a couru dessus.

Coups rapides

• Dans une saison qui a inclus des publicités dans le stylo, les stands et le cercle sur le pont – tel est le coût de faire des affaires en cas de pandémie – le baseball a atteint un nouveau niveau lundi. Après qu’une entreprise de bière a offert de faire un changement de nom temporaire en l’honneur de Trevor Bauer s’il gérait 14 Ks en deux départs, Bauer s’est engagé dans du contenu sponsorisé dans le jeu, écrivant le nom de l’entreprise sur le monticule et faisant semblant de craquer un rhume. un après avoir obtenu les retraits nécessaires. Aujourd’hui plus que jamais: tout est publicité.

• Pas un mais deux circuits pour Javy Báez lors de la victoire des Cubs sur les Tigers:

• Lors de la défaite 3–2 de Cleveland face au Minnesota, l’émission a passé plusieurs minutes sur ce fait «amusant», et Dieu merci, ils l’ont fait: