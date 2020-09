L’ère de Justin Herbert n’était pas censée commencer si tôt pour les Chargers. Mais avec une autre blessure cruelle du sort pour Tyrod Taylor, les débuts dans la NFL pour le choix de première ronde recrue de l’Oregon sont arrivés avec un bang.

Herbert n’a pas perdu de temps pour prouver qu’il appartenait à la NFL contre les Chiefs, se sentant comme chez lui lors de son premier match SoFi Statium à Los Angeles. Kansas City n’était pas prêt à affronter Herbert au lieu de Taylor. Il en a pleinement profité, affrontant Patrick Mahomes à un match nul 20-20 avant que les champions en titre du Super Bowl ne s’échappent avec une victoire de 23-20 en prolongation tardive.

Herbert (22 sur 33, 311 verges par la passe, TD, 8,9 verges par tentative, 107,0 note, TD au sol) n’a pas manqué de confiance tout en étant jeté dans le feu contre le meilleur quart-arrière de la NFL comme son homologue. Bien que Herbert ait commis une grosse erreur de recrue en lançant une interception sur un entraînement de but potentiel au plus profond du territoire des Chiefs en seconde période, Herbert a tenu bon avec ses passes intrépides et sa course difficile contre un front défensif solide.

Les Chargers se sont assurés de mettre Herbert à l’aise en jouant avec le jeu de course. Austin Ekeler et la puissante recrue Joshua Kelley ont grondé pour un total de 157 verges sur un énorme 39 courses. Ils ont également combiné pour 104 verges supplémentaires sur six attrapés sur des lancers d’Herbert.

Le plan de jeu de contrôle du ballon consistant à rester sur le terrain près de 45 minutes contre les 30 des Chiefs a presque fonctionné pour obtenir à Herbert sa première victoire dans la NFL. Mais quand cela a compté au quatrième quart, Mahomes a pu élever son jeu à son niveau de MVP typique contre une défense d’élite des Chargers, alors que Herbert ne pouvait tout simplement pas faire assez de gros jeux pour correspondre.

Le seul point d’interrogation sur Herbert était de savoir comment la NFL pouvait être prête, après avoir travaillé avec le fusil de chasse à l’université dans diverses infractions. Mais son athlétisme naturel, une compétence qu’il a mieux utilisée lors de sa dernière saison en Oregon, était pleinement visible. Il a également montré la précision (66,7% d’achèvement) qui l’a fait devenir le 6e choix du classement général, non loin derrière Joe Burrow et Tua Tagovailoa.

Avec quelques révélations de “Hard Knocks”, il ne fait aucun doute que Herbert, avec son intelligence, a rapidement compris les choses au camp d’entraînement en obtenant des représentants derrière Taylor. Les Chargers avaient peut-être l’intention de “redshirt” Herbert toute la saison, mais ils ne sont pas non plus passés en mode développement complet avec lui.

L’entraîneur offensif Anthony Lynn devait passer à un programme plus amical et plus lourd après avoir enduré des passes erratiques d’un Philip Rivers en déclin, indépendamment du fait que Taylor ou Herbert le remplacent le plus cette saison. À cette fin, les Chargers ont amélioré leur ligne offensive avec Trai Turner et Bryan Bulaga sur le côté droit, ce qui est maintenant plus important avec le centre Mike Pouncey subissant une opération à la hanche qui a mis fin à la saison.

Tout le monde dans l’AFC Ouest poursuivra Mahomes et les Chiefs pendant un certain temps. Les Raiders sont restés statu quo à QB avec Derek Carr. L’enthousiasme des Broncos pour Drew Lock a été freiné par sa blessure à l’épaule.

Taylor, le remplaçant de Rivers la saison dernière, est venu aux Chargers comme un atout en raison de sa connaissance de l’offensive de Lynn. Mais le plafond offensif des Chargers a été plafonné avec lui comme leur QB de pont, étant donné qu’il est sur le point de devenir un agent libre en 2021.

Les Chargers ont commencé 1-0 alors que Taylor ne jouait pas bien lors de la semaine 1. Ils ont vu Burrow et les Bengals se mettre en position de gagner le match tard, puis Burrow a montré son avantage contre les Browns lors de la deuxième semaine.

Los Angeles avait besoin d’un éclair d’énergie similaire pour avoir une chance de rivaliser avec Kansas City dans la division, et Herbert place soudainement l’équipe au-dessus de Las Vegas et Denver dans ce département. Il était à la hauteur de la tâche contre Mahomes et n’était pas intimidé, s’appuyant sur un solide casting de compétences de soutien d’Ekeler, Kelley, l’ailier serré Hunter Henry et les receveurs larges Keenan Allen et Mike Williams.

Herbert est définitivement plus dépendant que Burrow et s’est mis dans une bonne situation où il continuera à recevoir beaucoup d’aide. Maintenant qu’il ne surprendra aucun futur adversaire en tant que partant, il prendra plus de bosses de type recrue. Mais étant donné que les Chargers auraient pu être limités avec Taylor, aller à la hausse d’Herbert si tôt peut être fortuit.

Personne ne s’attendait à ce que les Chargers traînent avec les Chiefs avec Taylor. Maintenant qu’Herbert a prouvé qu’il n’avait pas besoin d’un an de séance, les Chargers sont mieux placés, avec leur étage élevé de jeu de course et de défense, pour reprendre leur meilleur coup de joker derrière les champions.