Tom Brady a terminé sa carrière des Patriots avec un pick-six. Il a commencé sa carrière de Buccaneers avec un, aussi.

Brady, qui n’a lancé que huit interceptions en 2019 en Nouvelle-Angleterre, en a déjà deux après un seul match en 2020 avec Tampa Bay, la défaite bâclée 34-23 de dimanche à la Nouvelle-Orléans. Malgré ses difficultés la saison dernière, il n’a pas eu de matchs à interceptions multiples.

La défense des Saints a salué Brady dans le sud de la NFC, le poussant à renverser le receveur Mike Evans. Cela s’est transformé en un plat à emporter coûteux par la sécurité Marcus Williams en première mi-temps. L’autre interception, une contre-attaque du receveur large Justin Watson, a été facilement interrompue par le demi de coin Janoris Jenkins pour un retour marquant en seconde période.

Brady (23 sur 36, 239 verges par la passe, 2 touchés, touché au sol) s’est retrouvé avec une forte cote de passeur (101,5) et un pourcentage d’achèvement (63,9). Même avec les interceptions, il était le QB le plus efficace sur le terrain avec Drew Brees luttant contre une meilleure défense contre les passes de Bucs.

L’essentiel, cependant, est que Brady n’a pas joué près de ses normes élevées lors de son premier match à 43 ans, confirmé par ses 6,1 verges par tentative en plus des grosses erreurs qui ont changé la donne. Il a également pris trois sacs tout en faisant de son mieux pour essayer de faire sortir le ballon rapidement comme il le fait habituellement.

Les Bucs ont signé Brady pour remplacer Jameis Winston parce que Winston a lancé 30 interceptions, un sommet de la ligue la saison dernière, les empêchant d’être meilleurs qu’une équipe 7-9. Compte tenu de cela, c’était un début peu propice.

Les Bucs ont perdu deux fois contre les Saints la saison dernière par des scores similaires, 31-24 et 31-17. Brady était censé les faire défier les Saints dans la division, pas produire un résultat semblable à celui de Winston tandis que Winston servait de remplaçant sur l’autre ligne de touche.

L’entraîneur Bruce Arians a tenu à dire que l’éruption d’interceptions de Winston était liée à des problèmes systémiques. Le jeu de course des Bucs continue d’être anémique avec Ronald Jones soutenu par Leonard Fournette, et la protection contre les passes a pris plus de bosses dans le plaqueur droit recrue au premier tour Tristan Wirfs. Brady a fait face à une partie de la pression que Winston a vue et là, certains récepteurs familiers se déconnectent sur les routes.

Même le GOAT a besoin de temps pour s’adapter, surtout sans aucune mise au point de jeu de pré-saison avec une nouvelle attaque, une nouvelle équipe et une nouvelle distribution de soutien pour Rob Gronkowski.

Avec Evans paralysé, les Buccaneers n’étaient pas aussi dangereux que d’habitude avec le ballon profond, limitant l’élément “sans risque, pas de biscuit” du jeu de passes des Ariens. Brady n’était pas bien placé pour étirer le peloton des Patriots la saison dernière, mais un Evans en meilleure santé peut changer cela rapidement.

Comme prévu, contrairement à Winston, Brady a effectivement propagé le ballon dans le jeu de passes court à intermédiaire. Il a eu neuf receveurs dans la colonne des captures – quatre écartés, trois dos et deux bouts serrés. Clairement le plus à l’aise avec les receveurs Chris Godwin et Scotty Miller de type Patriots (un total de 11 attrapés pour 152 verges), Brady semblait avoir une idée réelle de ses armes et des groupements de personnel des Bucs.

Les critiques attribueront à Brady le fait de l’avoir complètement perdu, étant pire que le QB qui a flairé contre les Titans lors des éliminatoires. Mais pour la première fois depuis longtemps, Brady a dû s’adapter à une combinaison de nouveauté et de rouille. Il avait l’air naturel de diriger l’équipe et l’attaque. Mais en tant que QB plus âgé, il serait le premier à admettre qu’il est un peu plus dépendant, et qu’il n’était pas totalement en phase avec son système de soutien dès le départ.

Il a également affronté une équipe bien établie en séries éliminatoires avec une défense active et expérimentée sur la route, un environnement qui restait hostile sans supporters. Cela pourrait être le défi le plus difficile de Brady de toute la saison, pour la combinaison du timing, de la situation et de l’adversaire.

Avant d’affronter à nouveau les Saints à Tampa Bay lors de la semaine 9, les Bucs affrontent une seule équipe qui a remporté un record de la saison dernière, les Packers, à domicile lors de la semaine 6. Ils affrontent également les Rams, Chiefs et Vikings en seconde période, mais tous ces jeux sont à la maison aussi.

Les Bucs semblaient indisciplinés, toujours en train de comprendre les choses en tant que prétendant, tandis que les Saints étaient fiables avec leur attaque, leur défense et leurs équipes spéciales. Brady n’était pas à l’abri de la difficulté à tout mettre en place tout de suite.

Brady n’a pas joué aussi bien que certains de ses numéros auraient pu l’indiquer ou aussi mal que certains des autres chiffres le suggéraient. Il y a beaucoup plus de signes qu’il peut séparer de son pire, être plus proche de son meilleur et bien meilleur que Winston. Un match de remise en état contre la défense des Panthers lors de la deuxième semaine ne pouvait pas arriver à un meilleur moment.