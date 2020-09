Cam Newton n’a pas fait de vrais gros jeux lors de ses débuts graveleux avec les Patriots contre les Dolphins. Mais le simple fait de paraître en bonne santé et de courir efficacement était énorme lors de son premier match en remplaçant Tom Brady en tant que quart partant de la Nouvelle-Angleterre.

Plus important encore, Newton n’a montré aucun signe que ses récentes blessures à l’épaule ou au pied étaient des problèmes. Comme prévu, il a également donné aux Patriots un élément que Brady n’a jamais fait – agissant comme un porteur de ballon supplémentaire avec 75 verges et 2 touchés en 15 tentatives.

Ces portées, y compris un genou tardif, correspondaient à son nombre de passes réussies (15 sur 19 tentatives). Il avait besoin de lancer pour seulement 155 verges dans une victoire de 21-11.

Newton a eu quelques-uns de ses moments flashy “Superman” en célébration, mais il n’a pas essayé d’en faire trop. Il est resté dans l’attaque des Patriots, n’a pas forcé le ballon sur le terrain et s’est appuyé sur sa meilleure compétence offensive et son soutien au blocage. Avec la défense des Patriots dominant et enlevant le ballon aux Dolphins à trois reprises, Newton est devenu le gardien ultime avec sa course en chaîne et ses passes courtes.

Considérez que le plus gros gain offensif des Patriots a été la passe de 25 verges de Newton à l’ailier serré Ryan Izzo. La plus longue course de Newton n’était que de 12 verges.

La Nouvelle-Angleterre a tenu le ballon pendant près de 35 minutes et Newton a complété 78,9% de ses passes avec une note puissante de 100,7. Les Dolphins lui ont valu deux sacs, mais les Patriots ont toujours obtenu des jeux positifs pour les maintenir dans les délais, allant 6 sur 11 lors des troisième et quatrième tentatives de conversion.

Parce que ce sont les Patriots, la performance de Newton est forcément exagérée en tant qu’exemple de Bill Belichick et Josh McDaniels étant des génies absolus pour le signer tardivement et penser qu’il pourrait bien s’intégrer à l’offensive.

Mais rappelons-nous aussi qu’il s’agissait des Dolphins, une défense en reconstruction dont la force est secondaire avec les demi de coin à prix élevé Xavien Howard et Byron Jones. Miami a un front faible, ce qui n’est pas surprenant que la Nouvelle-Angleterre ait pu se précipiter pour 217 verges en équipe, dirigée par Newton.

Newton devra être prêt à faire beaucoup plus au cours de la semaine 2, alors que les Patriots se déplacent pour affronter Russell Wilson et les Seahawks, qui ont perdu 38 points sur les Falcons lors de la semaine 1. Seattle est un ennemi familier de la NFC pour Newton, et beaucoup meilleure équipe polyvalente que Miami.

Malheureusement pour Newton, les Patriots ont montré leurs faiblesses offensives autour de lui. Ils n’ont pas beaucoup de fiabilité dans le jeu de passes après les deux anciennes cibles préférées de Brady, Julian Edelman et James White. Ils recherchent toujours des réponses cohérentes de leur jeu de course traditionnel.

Les Patriots avaient le plan de jeu parfait et maîtrisé pour que Newton se mouille les pieds, en s’appuyant principalement sur ces pieds. Lorsque Newton fera face à une résistance plus défensive et aura un fardeau plus offensif, alors ce sera une vraie mesure de ce qu’il peut apporter aux Patriots pour toute l’année 2020.

Jusqu’à présent, tout va bien pour le quart-arrière le plus énigmatique de la saison. Quelques questions clés ont été répondues tout de suite, mais il reste encore une grande partie du mystère de Newton à résoudre.