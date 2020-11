Aitor Sánchez et son frère Borja posent avec les casques avec lesquels ils pratiquent la moto Víctor Echave

Aitor a reçu un diagnostic de diabète de type 1 à l’âge de deux ans et demi. Aujourd’hui âgé de 10 ans, il est un expert pour surveiller son taux de sucre et évaluer ses sentiments. Sauf qu’il soulève sa chemise pour montrer le sac de taille dans lequel vous portez votre pompe à insuline, un mécanisme qui fournit cette substance en continu et régulé 24 heures sur 24, mène une vie comme tout autre enfant de son âge. Il aime le football. Et les motos. Un sport pour lequel il a son idole, avec la permission de Marc Márquez, chez lui. Son frère est Borja Sánchez, le pilote Abegondo qui a déjà atteint le championnat du monde Superbike. Mais l’admiration est réciproque. A tel point que la plus âgée a préparé, à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, qui est ce samedi, un hommage très particulier. Samedi prochain ouvrira les portes de votre école KSB, situé à Outeiro de Rei, dix enfants entre 8 et 14 ans atteints de cette même maladie qui, totalement gratuit, montera sur les deux roues pour, à pleine vitesse, surmonter les obstacles et abattre les barrières.

«Les places ont été couvertes très rapidement», explique le Coruña. “Maintenant nous recherchons les combinaisons, bottes, casques et gants pour tous, que nous l’avons pratiquement complet “, ajoute-t-il avant de remercier la collaboration de Juancho Romero et du circuit et du conseil d’Outeiro de Rei pour mener à bien cette initiative.” L’objectif est de leur faire prendre conscience que ils peuvent faire le sport qu’ils aiment même s’ils sont diabétiques “, précise-t-il. Ils auront le témoignage de Dani Albero, devenu en 2019 le premier pilote diabétique à participer au Dakar, ainsi que les témoignages des motocyclistes du Championnat du Monde.” et j’espère que le 21, nous passerons un bon moment avec eux », dit-il.

Le meilleur exemple est aussi à la maison. Aitor, à l’âge de dix ans, joue au football et, admirateur d’Aketxe et de Messi, ne joue pas mal à son poste d’ailier ou de pointe. En fait, il y a deux ans, il a participé à un championnat national pour les enfants atteints de diabète – le germe de l’idée maintenant développée par son frère – et a été élu meilleur joueur d’Espagne atteint de cette maladie. Comme il n’est toujours pas possible de disputer des matchs dans sa catégorie en raison des restrictions dérivées du coronavirus, il a finalement décidé de monter sur la moto après avoir vu son frère faire le tour de la moitié du monde. “Il vient depuis deux ou trois mois et s’entraîner comme les autres enfants. Cela leur donne de la canne. Et eux à lui », assure-t-il.

Le petit garçon, qui parle tout naturellement, indique que pneus moins sur les deux roues que sur le terrain: “Sur la moto, je ne m’arrête pas plus que les autres enfants. Si je suis défoncé, je me régule et à moins d’être bas, je ne m’arrête plus.” Mais il ne peut pas se prononcer sur un seul des deux. “Ce sont des choses différentes, je n’aime ni l’une ni l’autre. Un jour, je m’amuse plus dans le football et d’autres dans les motos”, dit-il. Ce devrait être le langage universel des enfants.

En fait, il avoue avec son visage de voyou que “parfois” vous oubliez de contrôler vos niveaux “pour le plaisir”. C’est juste un glissement car il se manipule parfaitement: “Le matin je pique pour calibrer le capteur et aussi la nuit. Tous les six jours je change le capteur et tous les trois, le réservoir. Sans oublier de toujours emporter un jus avec moi.” «Il prend tellement soin de lui qu’il est comme un taureau», dit son frère Borja avec admiration. Et telle est la question. Transformer une prétendue faiblesse pour en faire une force.

Le rêve de la Coupe du monde, reporté d’un an

Borja Sánchez a décidé avec sa famille et son équipe de ne pas terminer le championnat du monde de Superbike, dans lequel a concouru dans la catégorie Supersport300, en raison de toutes les circonstances entourant cette saison atypique marquée par le coronavirus. Aujourd’hui âgé de 20 ans, il continue de recevoir des offres pour remonter sur le vélo, mais il attend patiemment que son heure vienne. Il est de plus en plus difficile de trouver un sponsor, l’aide publique est rare et sans le soutien d’une bonne entreprise, il est difficile d’atteindre les meilleurs sièges de l’événement, mais n’abandonne pas un rêve qui a commencé alors qu’il n’avait que six ans Et cela l’a déjà conduit beaucoup plus loin qu’il n’en avait jamais rêvé, comme monter sur plusieurs podiums de Coupe du monde. Les Coruñes se concentrent sur un autre projet qui le comble autant voire plus dans l’école pilote KSB BS21 à Outeiro de Rei, en plus de terminer leurs études et faire le stage. Les choses d’un garçon normal qui, lorsqu’il monte sur deux roues, atteint 200 kilomètres à l’heure de vitesse.