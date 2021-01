Fernando Alonso vous savez déjà qui sera votre patron en Alpin. Il s’agit de Davide Brivio, qui change le MotoGP, où cette saison a été proclamée championne avec Joan Mir, pour tenter votre chance en Formule 1.

Brivio était à ce jour le Team Manager de l’équipe Suzuki. L’Italien a rejoint l’équipe japonaise en 2015 endossé en étant l’homme qui a forgé les titres de Valentino Rossi chez Yamaha. Cinq ans après son arrivée chez Suzuki, l’un de ses pilotes est à nouveau proclamé champion du monde MotoGP vingt ans plus tard, Joan Mir.

Maintenant Davide Brivio Il arrive chez Alpine en tant que PDG de l’équipe dans le but de faire un autre champion espagnol, Fernando Alonso. Derrière cette signature, qui a été une bombe en Formule 1, se cache Luca de meo, qui est à son tour PDG de Renault, la société propriétaire d’Alpine. Luca de Meo a travaillé en étroite collaboration avec Brivio pendant son mandat à la tête du marketing pour Décret, lorsque la firme italienne a parrainé Yamaha. Tel était le bon travail de Davide Brivio chez Yamaha, où il est arrivé en 2004, qui en 2010 a quitté l’équipe pour gérer la carrière de Valentino Rossi quand c’est arrivé à Ducati.

Les adieux de Brivio à Suzuki

Avant de commencer à travailler avec Fernando Alonso, Brivio a dit au revoir à Suzuki: «Un nouveau défi professionnel et une belle opportunité se sont soudainement présentés à moi et j’ai finalement décidé d’accepter.. C’était une décision très difficile. Le plus dur de tous sera de quitter ce fabuleux groupe de personnes avec qui j’ai travaillé depuis que Suzuki s’est engagé à revenir au championnat.

“Je me sens triste de ce point de vue, mais en même temps je ressens aussi une grande motivation pour ce nouveau défi. C’était la clé quand j’ai dû décider de renouveler mon contrat avec Suzuki ou de commencer une expérience complètement différente. Obtenir le titre MotoGP est quelque chose qui restera à jamais dans les livres d’histoire de l’entreprise, et qu’il aura une place très spéciale dans ma mémoire », conclut le communiqué.

Suzuki, c’est choqué par le départ de Brivio

SuzukiParallèlement, il a également publié un communiqué de presse dans lequel Shinichi Sahara, chef de projet en MotoGP, reconnaît que le départ de Brivio a été un revers pour l’équipe: «Sincèrement, l’information sur le départ de Davide a été un choc pour nous. C’est comme si quelqu’un me prenait quelque chose, parce que j’ai toujours discuté avec lui des plans de développement de l’équipe et de la moto ».

“En 2020, nous avons obtenu d’excellents résultats malgré une situation aussi inhabituelle et difficile que celle qui a causé le COVID-19. Et 2021 sera encore plus importante pour nous car nous essaierons de maintenir cette inertie. Nous essayons maintenant de trouver la meilleure façon de couvrir la perte de Davide. Par chance, dans la plupart des cas, mes opinions étaient en accord avec les vôtres, donc je ne pense pas qu’il soit trop difficile de maintenir la direction vers laquelle l’équipe doit aller », a conclu l’ingénieur.

Il voulait également souhaiter bonne chance à Davide Brivio dans sa nouvelle aventure Joan Mir: “Merci Davide Brivio de m’avoir fait confiance et de m’avoir aidé à réaliser mon rêve de devenir Champion du Monde MotoGP.. Je vous souhaite le meilleur dans vos nouveaux défis ».

Merci @Davide_Brivio de me faire confiance et de m’avoir aidé à réaliser mon rêve de devenir champion du monde #MotoGP.

Je vous souhaite le meilleur dans vos nouveaux défis! #SUZUKing # M1R @suzukimotogp pic.twitter.com/YZmttpWLl5 – JoanMir36 (@JoanMirOfficial) 7 janvier 2021

La restructuration alpine

Après avoir changé de nom, l’équipe Renault a été restructurée. Ciryl Abiteboul sera à la tête de la marque et Marcin Budkowski sera le nouveau patron de l’équipe Alpine. Pour mener à bien cette restructuration, Davide Brivio rejoint l’équipe française en tant que PDG.