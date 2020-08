LOS ANGELES – Bronny James devient pro – dans les jeux vidéo.

Le fils de la star de la NBA LeBron James a rejoint l’organisation professionnelle d’esports FaZe Clan, où il devrait diffuser Fortnite et Call of Duty: Warzone sous le pseudonyme «FaZe Bronny».

Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

James, 15 ans, est un basketteur prometteur qui pourrait suivre son père chez les pros, mais il a déjà atteint le statut de célébrité en ligne. Il compte 4,3 millions d’abonnés sur TikTok et plus de 300 000 abonnés sur la plateforme de streaming Twitch.

Les termes de l’accord de James n’ont pas été divulgués.

James a diffusé Fortnite, Warzone et NBA 2K et pourrait créer du contenu pour FaZe Clan sur ces titres et d’autres. FaZe Clan compte sept équipes compétitives, dont une équipe Call of Duty basée à Atlanta qui devait jouer dimanche pour le championnat de la CoD League, mais il est peu probable que James serve de joueur compétitif.

FaZe Clan a des liens de longue date avec le monde du sport traditionnel, et sa liste d’influenceurs comprend JuJu Smith-Schuster de la NFL et Ben Simmons et Meyers Leonard de la NBA. Simmons a été annoncé comme investisseur du FaZe Clan lundi.