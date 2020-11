le Manchester United remettre les choses à leur place et s’est vengé d’Istanbul Basaksehir. Les hommes de Solskjaer ont répondu à la défaite traumatique en Turquie dans un duel qui a montré la différence de qualité entre les deux équipes. La première mi-temps a fait la différence, lorsque l’attaque locale a submergé l’arrière ottoman. Ils ont fini par punir les suspects habituels: Bruno Fernandes et Rashford, les fers de lance d’un United qui s’est imposé à la tête de son groupe.

24/11/2020 à 23:11 CET

MUN

BAS

Manchester United

De Gea; Wan-Bissaka (Williams, M.60), Lindelof (Tuanzebe, M.45), Maguire, Telles; Fred, Van de Beek; Rashford (James, M.60), Bruno (Greenwood, M.60), Martial; Cavani.

Istanbul Basaksehir

Gunok; Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli (Ali Kaldirim, M. 73); Turuc, Ozca (Giuliano, M.74), Visca; Kahveci (Tekdemir, M.45), Ba, Chadli (Gulbrandsen, M.61).

Buts

1-0 M.7 Bruno Fernandes, 2-0 M.19 Bruno Fernandes, 3-0 M.35 Rahsford; 3-1 M.75 Turuc; 4-1 M.92 James.

Arbitre

Ovidiu Hategan (Roumanie). TA: Tuanzebe (M.55), Maguire (M.86) / Skrtel (M.76), Tekdemir (M.86), Turuc (M.89).

Stade

Old Trafford. Pas de public.

Solskjaer a secoué ses onze, clairement plus offensifs avec Van de beek sur le double pivot, et Martial et Cavani fer de lance. Le résultat a été une première mi-temps fluide en termes de jeu, en grande partie grâce au départ donné par Bruno. Les Portugais ont converti un rebond à l’avant de la zone en obus: au moment où il est descendu du ciel, le ballon l’a empalé au fond du filet.

Si l’attaque anglaise semblait déjà trop la défense du Basaksehir, ils ont trouvé un tir ami dans leur but Gunok. Un centre Telles a glissé des mains du gardien de but et a fini par tomber en possession de Bruno pour pousser le deuxième but. La phrase la mettrait Rashford grâce à un penalty qu’il s’est imposé, dans une carrière qui a dépeint son marqueur Bolingoli.

Ole Gunnar Solskjaer s’est permis le luxe de tourner en seconde période, avec l’entrée de Tuanzebe, et de conserver ses grosses épées pour les prochaines dates. Quinze minutes de la fin Turuc a marqué le but d’honneur dans un grand free direct que De Gea a dégagé, mais quand le ballon avait déjà franchi la ligne, et Daniel James a terminé la victoire en rabais. La finale 4-1 relègue les Turcs à la dernière place du groupe, tout en permettant à United de sceller leur passe la semaine prochaine avec un nul sur la visite du PSG.