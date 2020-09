Bubba Wallace a une course à plein temps pour la saison 2021 de la NASCAR Cup Series: une équipe à une seule voiture dirigée par la légende de la NBA Michael Jordan et le vétéran de Joe Gibbs Racing Denny Hamlin.

Hamlin et Jordan ont annoncé la formation de l’équipe lundi soir. La Jordanie en sera le principal propriétaire, tandis que Hamlin détiendra une participation minoritaire. Hamlin continuera de conduire la voiture n ° 11 Joe Gibbs Racing.

“Bubba a fait preuve d’énormes progrès depuis qu’il a rejoint la Cup Series et nous pensons qu’il est prêt à porter sa carrière à un niveau supérieur”, a déclaré Hamlin. “Il mérite l’opportunité de concourir pour des victoires en course et notre équipe s’assurera qu’il a les ressources pour faire exactement cela.”

Hamlin a également reconnu le plaidoyer pour la justice sociale de Wallace cette année comme le seul pilote noir de la Cup Series.

“En dehors de la piste, Bubba a été une voix forte pour le changement dans notre sport et notre pays. MJ et moi le soutenons pleinement dans ces efforts et sommes à ses côtés”, a déclaré Hamlin. Hamlin a soutenu Wallace après un incident en juin à Talladega, lorsqu’une corde qui ressemblait à un nœud coulant a été vue à l’extérieur du garage de l’équipe Wallace.

Jordan a également lié la signature de Wallace à la lutte pour la justice raciale et la diversité dans les courses.

“Historiquement, NASCAR a lutté avec la diversité et il y a eu peu de propriétaires noirs”, a écrit Jordan, qui se décrit comme un fan de NASCAR de longue date, dans un communiqué. «Le timing semblait parfait car NASCAR évolue et embrasse de plus en plus le changement social.

“Outre l’engagement récent et les dons que j’ai faits pour lutter contre le racisme systémique, je vois cela comme une chance d’éduquer un nouveau public et d’ouvrir plus d’opportunités aux Noirs dans les courses.

Wallace, 26 ans, est venu grâce au programme Drive for Diversity de NASCAR. Il termine sa troisième saison complète en Cup Series, le tout avec Richard Petty Motorsports. Wallace a annoncé le 10 septembre qu’il ne reviendrait pas dans l’équipe en 2021. Il compte trois top cinq en carrière et neuf top 10 en 105 courses. Son meilleur résultat était deuxième dans le Daytona 500 2018. Hamlin a terminé troisième dans cette course.

“Il s’agit d’une opportunité unique, unique dans la vie, qui, à mon avis, me convient parfaitement à ce stade de ma carrière. Je suis reconnaissant et honoré qu’ils croient en moi et je suis ravi de commencer cela. aventure avec eux », a déclaré Wallace dans un communiqué.

L’équipe Jordan-Hamlin sera une équipe de charte, l’une des 36 de la Cup Series. Fox Sports a rapporté que Hamlin a acheté la charte de Germain Racing, qui emploie Ty Dillon comme pilote dans la voiture n ° 13.

L’annonce de Hamlin ne mentionnait ni numéro de voiture ni sponsor principal. STP est le sponsor le plus visible de Wallace avec Petty Motorsports.

Les liens entre Hamlin et Jordan remontent à plus d’une décennie, lorsqu’ils se sont rencontrés lors d’un match de la NBA. Jordan possédait alors les Charlotte Bobcats de la NBA (maintenant Hornets) et Hamlin est finalement devenu un endosseur de Jordan Brand. Hamlin a couru dans un camion sponsorisé par Jordan Brand en 2013.