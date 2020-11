Ap et Afp

Journal La Jornada

Mardi 3 novembre 2020, p. a10

Miami Les Concachampions, le tournoi de clubs de la région de la Concacaf, revient après l’interruption par la pandémie de Covid-19 et se déroulera dans une bulle aux États-Unis entre le 15 et le 22 décembre. Le lieu n’a pas encore été défini.

Trois des séries de quarts de finale avaient été disputées lors de leurs matches aller lorsque la pandémie a entraîné la suspension du tournoi le 12 mars. Trois équipes mexicaines sont en lice: l’Amérique, Cruz Azul (qui n’a pas réussi à jouer leur duel) et Tigres.

Les Tigres ont battu New York de la MLS 1-0, l’Amérique a battu Atlanta United 3-0 et Olimpia du Honduras a battu Montréal 2-1.

Les trois séries de trimestres qui ont débuté seront complétées par un match retour. Les matchs qui se joueront en décembre auront Olympia, Atlanta et Tigres comme équipes à domicile. À la fin de ces trois duels, si le score global reste à égalité, la règle du but à l’extérieur s’appliquera.

Los Angeles FC et Cruz Azul, dont le match aller a été reporté, disputeront un seul match qui, en cas d’égalité dans le temps réglementaire, ira directement aux tirs au but.

Les vainqueurs d’Atlanta-Amérique et LAFC-Cruz Azul, ainsi que NYCFC-Tigres et Montréal-Olimpia, se retrouveront en demi-finale avec un seul match le 19 décembre. Ils iront également directement aux pénalités en cas d’égalité.

Les gagnants seront mesurés en une seule finale le 22 décembre. S’ils sont égaux, il y aura une prolongation de 30 minutes. Si l’égalité persiste, le titre sera défini par la peine maximale.

La décision de la Concacaf reproduit la stratégie utilisée par le football européen, alors que l’UEFA Champions League s’est déplacée au Portugal pour les matches décisifs.

L’entité a souligné que les protocoles de sécurité seront utilisés pour éviter les infections Covid-19 et offrir un environnement sûr et hautement contrôlé pour tous les joueurs, entraîneurs, membres du personnel de l’équipe et officiels qui participent.

Ces mesures comprennent un régime de test Covid-19 à haute fréquence avant et pendant la compétition.

Dans une interview avec ESPN, l’entraîneur américain Miguel Herrera a déclaré qu’ils prévoyaient d’abord de remporter le championnat local des Guardianes 2020, puis de se concentrer sur les Concachampions.

Je prévois d’abord de terminer ce tournoi avec un titre, prévient-il, «et ensuite on ira s’enfermer dans la bulle à Miami, au match retour contre Atlanta, dans lequel on a un très bon avantage et ensuite on attend les résultats des autres pour essayer d’avancer. , parce que c’est sept jours et que dans sept jours tu devrais jouer la finale de la Concacaf, même si ça se passe bien pour toi ».