Lorsque les Saints accueillent les Buccaneers à la Nouvelle-Orléans dimanche après-midi (16 h 25 HE, Fox), leur rivalité NFC Sud prendra une tournure inhabituelle.

Drew Brees revient pour une autre saison en tant que quart-arrière des Saints, mais il n’est plus le passeur le plus âgé et le plus gagnant du Super Bowl de la division. Cet honneur appartient désormais à Tom Brady, faisant ses débuts très attendus en deuxième équipe après avoir quitté la Nouvelle-Angleterre pour Tampa Bay en agence libre.

Les Saints ont remporté trois titres de division consécutifs avec un commandement complet, seulement pour avoir trois sorties consécutives décevantes en séries éliminatoires. Les Bucs espèrent s’améliorer considérablement d’une équipe 7-9 qui aurait pu être beaucoup mieux avec moins d’erreurs de QB Jameis Winston.

Bruce Arians s’est maintenant associé à Brady à cette fin, dans l’espoir d’arrêter la course de Bress et Sean Payton. Sans pré-saison, c’est devenu l’un des affrontements les plus intrigants de la semaine 1.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les paris sur Buccaneers vs Saints lors de la semaine 1, y compris les cotes mises à jour, les tendances et les prévisions de notre expert pour le match de la semaine de la NFL.

Cotes Buccaneers vs Saints

Propagé: Saints par 3,5Plus / moins: 47,5Cotes d’écart de points: Boucaniers -110, Saints -110

Les Saints se préoccupent des favoris depuis le lancement des premières lignes. C’est à peu près lié à l’avantage sur le terrain du Superdome et à leur manque de nouveauté par rapport aux Buccaneers et à leurs grands changements.

Buccaneers vs Saints série de tous les temps

Les Saints détiennent l’avantage général, 35-21, car les équipes sont devenues les seules rivales du NFC Sud en 2002. La Nouvelle-Orléans a remporté trois victoires consécutives dans la série avec une marge moyenne de victoire de 13 points.

Auparavant, les Bucs avaient remporté deux victoires consécutives, mais cela avait également cassé une séquence de deux Saints consécutives. En remontant à la fin de 2011, les Saints ont remporté 17 de leurs 21 dernières rencontres avec les Bucs.

Trois tendances à connaître

– 95% des parieurs sont convaincus que le jeu dépassera son modeste total de points avec deux quarts du Hall of Fame et deux matchs de passes explosifs.

– 96% des parieurs adorent les Buccaneers sur le moneyline. 53 pour cent sont avec eux pour au moins couvrir la propagation.

– Les Saints avaient une fiche de 11-6 contre l’écart la saison dernière. Les Bucs n’étaient que 5-9-2 contre l’écart en 2019.

Trois choses à surveiller

Brady et Rob Gronkowski, réunis

Brady n’est pas le seul ancien patriote notable à jouer maintenant pour les Buccaneers. Son futur membre serré du Temple de la renommée est sorti de sa retraite pour renforcer encore une attaque hautement qualifiée. Les Ariens et le coordinateur offensif Byron Leftwich prévoient d’utiliser plus de 12 personnes, étant donné que Gronkowski s’ajoute à une force de poste avec les titulaires OJ Howard et Cameron Brate.

Cela devrait donner à Tampa plus de polyvalence dans le jeu de passes pour soutenir les meilleurs receveurs Chris Godwin et Mike Evans. Cela augmentera également le blocage pour le match de course, où les Bucs espèrent obtenir quelque chose de fort de Ronald Jones et Jaguars abandonné Leonard Fournette.

Gronkowski peut être fort dans un rôle complémentaire. Au début, il faudra peut-être plus pour étirer le terrain dans la couture avec Evans paralysé et peu susceptible de jouer. Les Saints ont bien couvert la fin serrée la saison dernière, mais Gronk est un animal différent.

Brees et Emmanuel Sanders, excités

Tbe Saints a également fait un geste pour se donner une civière de terrain vétéran en ajoutant Sanders, l’ancien Steeler, Bronco et 49er, face au receveur dominant Michael Thomas. La Nouvelle-Orléans n’a pas eu de n ° 2 pour Thomas aussi bon et averti.

La Nouvelle-Orléans a de nombreuses dimensions à son jeu de passe; Sanders ajoute plus de capacité de jeu en aval pour ouvrir les choses à Thomas, aux bouts serrés et aux porteurs de ballon dans l’attaque courte à intermédiaire.

Alvin Kamara contre la défense contre la course des Bucs

Kamara a subi de multiples blessures la saison dernière pour rester productif alors que les Saints étaient de retour, mais il est de retour en pleine santé, cherchant à accumuler le grand nombre de ses deux premières saisons et à se montrer digne de sa toute nouvelle prolongation de contrat lucrative. Lui et le solide remplaçant Latavius ​​Murray ont un défi difficile tout de suite en essayant de courir sur les Bucs, qui se vantaient de la défense n ° 1 de la NFL la saison dernière, permettant 3,3 verges par course.

Gardez à l’esprit que les Saints étaient n ° 4 contre la course la saison dernière. Cela semble être un jeu destiné à Brees et Brady pour le diffuser souvent avec des résultats satisfaisants.

Des statistiques qui comptent

116.1 et 3-2. Ce sont la cote de passeur et le record de Brees dans ses matchs de carrière contre Brady, des Chargers aux Saints, le tout contre les Patriots. Il a lancé 12 touchés dans ces cinq matchs avec seulement une interception.

Brady a été presque aussi stellaire de l’autre côté des Brees. Il a une cote de passeur de 103,6 avec un ratio TD / INT de 11 pour 1. Dans leurs duels Saints-Patriots en 2013 et 2017, les équipes se sont combinées pour 56 et 57 points.

En supposant que les deux restent en bonne santé, Brady a une chance de prendre les devants face à face avec deux matchs cette saison, car il est maintenant un ennemi de division de Brees. À ses 18 départs contre Tampa Bay, Brees a une fiche de 18-10 avec une note de 98,3 passeurs.

Prédiction Buccaneers vs Saints

Les Saints ont ajouté Sanders, mais ils sont à peu près les mêmes bien établis que la saison dernière. Les Bucs ont beaucoup de nouveautés au-delà de Brady et Gronk, y compris leur ligne offensive et leur défense. L’équipe des Ariens le mettra en place à temps pour devenir un contenu NFC dangereux, mais hors de la porte sur la route, les Saints marcheront confortablement vers la première tête de la NFC Sud.

Saints 34, boucaniers 27