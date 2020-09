LAKE BUENA VISTA, Floride – Les Milwaukee Bucks partent d’ici comme le plus grand échec et le plus grand succès des séries éliminatoires de la NBA, nommé le plus décevant et le plus inspirant dans votre NBA Bubble Yearbook. Les Bucks ont perdu tôt mais ont marqué l’histoire; nous les célébrerons dans 30 ans, mais pas le mois prochain.

Le 26 août, à la suite de la fusillade de Jacob Blake dans leur État d’origine, les Bucks ont refusé de jouer. Le 8 septembre, le Miami Heat les a renvoyés chez eux. Les deux dates définissent l’équipe, d’une certaine manière. Cela aurait été une histoire pour les âges si les Bucks remportaient un championnat quelques semaines après avoir commencé un débrayage multisports pour la justice sociale. Mais c’était une histoire pour les âges de toute façon. Chaque Buck — nous parlons maintenant d’individus, pas seulement du collectif qui apparaît sur le sol — portera le débrayage pour toujours. Les étrangers les remercieront. Certaines personnes qui ne l’ont pas compris en 2020 l’obtiendront en 2030. Le sens pourrait évoluer avec le temps, car le temps apporte de la clarté, mais ils resteront fiers.

Kim Klement-USA TODAY Sports

Quelqu’un remporte le championnat NBA chaque année (bien que nous ne puissions pas le dire avec certitude cette année tant que l’expérience Disney-campus de la ligue ne sera pas terminée). Ce que les Bucks ont fait est beaucoup plus rare. Les historiens se souviendront d’eux pour cela – et devraient.

Et pourtant, ils se demanderont aussi: après avoir montré le courage de faire ce qui n’avait jamais été fait, pourquoi n’ont-ils pas pu faire ce qu’ils avaient fait toute l’année?

“Nous étions certainement au milieu”, a déclaré l’entraîneur des Bucks Mike Budenholzer, masqué, dans une arène étrange sur un site neutre, après les quelques mois les plus étranges de l’histoire de la NBA. «C’était important. Mais ça fait juste partie de la vie. Cela aurait pu nous aider. Cela peut nous avoir aidé. Je sais que cela nous a aidés en tant qu’humains.

Il est tentant de confondre le débrayage avec l’extinction, de dire que les Bucks ont perdu leur concentration après ce qui s’est passé à Kenosha et ne l’ont jamais récupéré. Mais cela ne vérifie pas vraiment. Les Phoenix Suns, qui ont raté les séries éliminatoires, sont allés 8–0 dans la bulle. Les meilleurs Bucks de la NBA sont allés 8–10. D’autres équipes ont également interrompu leur saison; les Bucks n’étaient que les premiers.

«Cela aurait pu être notre point de ralliement», a déclaré Budenholzer à propos du débrayage. «Cela aurait pu être la question si nous gagnions. Je pense que les deux choses sont exagérées. »

Les Bucks se débattaient avant le débrayage, et ils se sont débattus après cela exactement comme ils devaient le craindre. C’est une excellente équipe de saison régulière qui a probablement besoin d’un coup de pouce pour remporter un championnat. Le MVP en titre, Giannis Antetokounmpo, a déclaré qu’il s’était foulé une cheville lors du match 3 contre Miami, puis l’avait ré-foulée lors du match 4. Il était assis au match 5. Mais au moment de la première entorse, les Heat exposaient déjà les Bucks.

Maintenant, propice à cette année bizarre, les Bucks font face à un été massif cet automne. Les Bucks devaient offrir à Antetokounmpo une extension de contrat gigantesque en juillet; ils doivent maintenant attendre chaque fois que la ligue le permet. Il a parlé mardi soir de profiter d’une culture gagnante à Milwaukee pendant de nombreuses années, mais nous avons entendu des déclarations plus fortes que celles de joueurs qui ont rapidement demandé un échange ou sont partis via une agence libre. Personne ne peut être sûr de l’avenir d’Antetokounmpo tant qu’il n’a pas signé une extension ou non.

Toute analyse juste des Bucks doit commencer par ceci: il y a beaucoup plus de bien dans cette équipe que de mal à ce sujet. Il y a un an, les Bucks ont pris une avance de 2-0 en finale de conférence sur l’éventuel champion Raptors. Cette année, ils ont remporté plus de matchs de saison régulière que quiconque en NBA, et ils ont réussi à gagner le quatrième match et presque le cinquième match contre Miami après qu’Antetokounmpo se soit blessé. Ils pourraient bien ramener la même équipe l’année prochaine et remporter le titre. Mais je ne le recommanderais pas.

Ces Bucks ressemblent beaucoup aux Cavaliers lors du premier tour de LeBron James: un jeune joueur dominant a rapidement mené une équipe en lice jusqu’à ce qu’il ne puisse plus cacher ses défauts ou les siens. Antetokounmpo, comme James, était si dominant au début de la vingtaine que nous nous attendions à encore plus qu’un joueur de cet âge ne devrait pouvoir le faire. Il n’a encore que 25 ans.

Il n’y a personne dans la NBA comme Antetokounmpo, et les pauvres saps qui doivent lui faire face lors de la deuxième nuit d’un dos à dos n’ont aucune chance. Mais un adversaire qui se concentre sur lui pendant une série de sept matchs peut ralentir toute l’équipe. Ce n’est pas un grand tireur à trois points. Il rend ses coéquipiers meilleurs davantage grâce à l’attention qu’il attire qu’à un impact direct sur eux. Les Heat sont très bons, mais surtout ils étaient plus résistants, plus intelligents et plus équilibrés que les Bucks. Milwaukee est tenace mais pas dynamique. Nous avons vu, en deux post-saisons consécutives, que cette équipe peut être résolue.

Les prochaines étapes sont délicates. Lors de la première course des Cavs de James, Cleveland a dépensé sauvagement et avec impatience, se persuadant désespérément qu’il était à un bon joueur d’un titre. Le résultat a été une liste de mélodies qui s’est effondrée lorsque James est allé à Miami. Les Bucks ont essayé de préserver leur flexibilité tout en poursuivant un anneau; plutôt que de verrouiller leur liste en signant Malcolm Brogdon à un énorme contrat, ils l’ont échangé à Indiana contre des choix au repêchage. Peut-être que Brogdon aurait fait la différence cette année. Mais peut-être que Milwaukee peut emballer ces choix et Eric Bledsoe pour quelqu’un de mieux.

Chaque équipe de la NBA veut ce que Milwaukee a: un jeune MVP local. Cela ressemble au Saint Graal, mais ce n’est vraiment qu’un grand pas dans un long processus.

Quel regard portera Milwaukee sur cette expérience? C’était, comme beaucoup de 2020, confus. Les Bucks ont profité de leur saison pour tenter de s’adresser à la société. Maintenant, ils doivent utiliser leur intersaison pour s’adresser à leur équipe de basket-ball.