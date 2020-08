Les Bucks ont publié mercredi une déclaration retentissante en choisissant de boycotter le cinquième match de leur série contre le Magic.

La décision intervient dans le sillage de la police ayant tiré sur Jacob Blake sept fois dans le dos dimanche; l’organisation Milwaukee est à seulement 40 miles de Kenosha, Wisconsin, où la fusillade a eu lieu.

PLUS: Doc Rivers lance un plaidoyer passionné pour la justice: “ Ce pays ne nous aime pas ”

Plusieurs joueurs et entraîneurs de la NBA – tels que LeBron James, Chris Paul et Doc Rivers – ont publié des déclarations fortes contre la brutalité policière des hommes noirs. Mais les Bucks sont la première équipe à protester en refusant de jouer.

“F – CET HOMME !!!! NOUS DEMANDONS LE CHANGEMENT. EN MALADE”, a tweeté James mercredi après-midi.

La décision de Milwaukee est sans précédent, mais a néanmoins rencontré un large soutien de la part des joueurs de toute la ligue. Vous trouverez ci-dessous les réactions d’autres joueurs, car il est devenu clair que les Bucks ne joueraient pas leur match potentiel contre le Magic:

Certaines choses sont plus importantes que le basketball. La position prise aujourd’hui par les joueurs et l’organisation montre que nous en avons assez. Trop c’est trop. Le changement doit se produire. Je suis incroyablement fier de nos gars et nous soutenons à 100% nos joueurs prêts à aider et à apporter un réel changement

