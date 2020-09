Une équipe de la NBA n’est jamais revenue d’un déficit de 3-0 en séries éliminatoires pour gagner.

Les Milwaukee Bucks, la tête de série de la Conférence Est, ont encore un long chemin à parcourir pour défier cette histoire. Mais après une victoire dramatique dans le quatrième match en prolongation – disputée en grande partie sans la star blessée Giannis Antetokounmpo – contre le Miami Heat, cinquième tête de série, les Bucks viseront à repousser l’élimination lors du cinquième match de mardi des demi-finales de l’Est au Wide World of Sports d’ESPN. Complexe près d’Orlando.

Le Heat, quant à lui, aura sa deuxième chance d’achever l’équipe qui détenait le meilleur record de la NBA en saison régulière (56-17).

“Nous allons l’oublier et passer à autre chose – et apprendre”, a déclaré Jimmy Butler, All-Star de Heat, après le match 4. “Vous apprenez de choses comme celle-ci, et à quel point cette chose est fragile et comment vous ne pouvez pas en supporter. de ceci pour acquis. Comment vous ne pouvez pas simplement entrer dans un jeu et espérer gagner. “

La santé d’Antetokounmpo, le joueur défensif de l’année 2019-2020 de la NBA et favori à répéter en tant que MVP, reste le scénario principal. Les Bucks l’ont qualifié de douteux pour le cinquième match.

Après avoir marqué 19 points sur 8 tirs sur 10 sur une entorse à la cheville droite en 11 minutes de la première demie du quatrième match, Antetokounmpo a de nouveau aggravé la blessure en conduisant dans la peinture au début du deuxième quart. Il n’est pas revenu au jeu et a quitté l’arène dans une botte de marche.

Après le match, l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, a déclaré que l’équipe surveillera la réaction de la cheville d’Antetokounmpo au traitement avant le concours de mardi.

“Quand il est descendu, tout notre cœur, ils s’arrêtent une seconde”, a déclaré Budenholzer.

Antetokounmpo a eu une très petite charge de travail lundi alors que Milwaukee attend de voir comment il progresse.

“Giannis est, comme nous l’avons dit, il est soigné 24 heures sur 24, faisant tout ce qu’il peut pour se rendre disponible”, a déclaré Budenholzer aux journalistes lundi. “Sur le terrain, nous avons littéralement traversé quelques trucs défensifs, quelques trucs offensifs, juste un peu stationnaire dans le demi-terrain. Il a pu participer à ça, mais je pense que ce n’était pas grand-chose, alors ne le faites pas. trop lire. “

Sans Antetokounmpo, son compatriote All-Star de Milwaukee Khris Middleton était sensationnel. Il a totalisé 36 points, dont un 3 points disputés avec 6,4 secondes à jouer en prolongation pour sceller la victoire, huit rebonds et huit passes en 48 minutes, un sommet de la saison.

Le quatrième quart est celui où les deux derniers matchs de cette série se sont inversés.

Dans le troisième match, Miami a battu Milwaukee 40-13 – la plus grande marge du quatrième trimestre de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA – pour remporter une victoire de 115-100. Dans le quatrième match, Milwaukee a réduit l’écart de huit points, puis a failli gagner en temps réglementaire avant de s’accrocher en prolongation.

Les stars de la chaleur Butler et Bam Adebayo ont été autocritiques de la performance de leur équipe dans le quatrième match. Butler a déclaré que le Heat ne s’en tenait pas à ses principes défensifs. Adebayo a déclaré qu’ils “se sont effondrés” en un temps record. Le plus décevant, pour eux, c’est que le niveau d’effort de l’équipe s’est détendu.

“J’ai l’impression que nous avons joué comme si nous étions en avance 3-0”, a déclaré Adebayo.

Butler a ajouté: “Nous avons fait ce que j’ai toujours dit que nous ne pouvons pas faire, c’est-à-dire être à l’aise. Nous pensions que celui-ci allait être facile, et ce ne l’était pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire. Nous savions ce que nous avions à faire pour entrer dans ce jeu. Donc, pour le prochain, nous devons simplement les ranger. “

Les caméras ont capturé un Antetokounmpo pieds nus félicitant ses coéquipiers alors qu’ils entraient dans un vestiaire victorieux des Bucks.

Ils auront au moins un jeu de plus ensemble. Au moins une chance de plus de garder leur saison en vie, avec ou sans leur superstar.

“Nous savons qu’il est en jeu pour nous”, a déclaré Middleton à propos d’Antetokounmpo. «Sa cheville est déjà en mauvais état. …

“J’espère que nous le retrouverons pour le prochain match. Mais sinon, nous devons encore jouer aussi fort que possible. Nous devons nous battre tous les soirs pour continuer à jouer.”

