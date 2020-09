Les séries éliminatoires de la MLB 2020 ne ressembleront à aucune autre que nous ayons jamais vue, ce qui semble juste compte tenu de tout ce qui s’est passé cette année civile.

À la fin de la saison de 60 matchs, 16 des 30 équipes de la MLB – huit dans chaque ligue – se seront qualifiées pour les séries éliminatoires. Dans la configuration précédente, bien sûr, seules cinq équipes de chaque ligue se sont rendues en octobre.

Et les trois derniers tours de cette série éliminatoire se joueront dans des sites neutres, pour minimiser les déplacements et – espère la MLB – éliminer les chances d’une épidémie de COVID qui pourrait faire dérailler l’ensemble des séries éliminatoires lucratives.

Ne vous y trompez pas, les succès sans COVID des situations de type bulle dans la LNH, la NBA et la WNBA ont aidé la MLB à prendre cette décision.

Voici les détails à connaître sur les bulles éliminatoires de la MLB

Où sont les bulles éliminatoires de la MLB?

Los Angeles (AL)San Diego (AL)Arlington, Texas (NL)Houston (NL)

Les meilleurs des trois premiers tours – appelés Wild-Card Series – se joueront dans les parcs nationaux des têtes de série supérieures.

Le meilleur des cinq tours de la Division Series et le meilleur des sept tours de la League Championship Series se joueront dans des bulles. Les matchs NL se joueront au Texas (Houston et Arlington) et les matchs AL se joueront en Californie (Los Angeles et San Diego).

La Série mondiale (le meilleur des sept, comme toujours) se jouera à Arlington, au tout nouveau Globe Life Field.

Comment fonctionneront les bulles éliminatoires de la MLB?

Le processus de quarantaine de la MLB commencera une semaine environ avant l’arrivée d’octobre.

La saison régulière devrait se terminer le 27 septembre, et la série Wild-Card devrait commencer le 29 septembre. Ce n’est évidemment pas assez de temps pour une quarantaine complète avant la post-saison, donc la MLB utilise la dernière semaine de la la saison régulière comme scénario de quarantaine de facto, même si certains joueurs et entraîneurs d’équipes en lice – toute équipe encore mathématiquement vivante – continueront de voyager de ville en ville. Lorsque les équipes sont éliminées de la contestation des séries éliminatoires, les joueurs sont autorisés à quitter leur situation de quarantaine à l’hôtel.

Les joueurs seront limités à leurs hôtels lorsqu’ils ne sont pas au stade de baseball. Même les équipes jouant à des matchs dans leurs parcs d’origine la semaine dernière devront se mettre en quarantaine dans les hôtels, pas dans leurs propres maisons. Les tests COVID auront lieu quotidiennement.

Après un début de saison difficile – les Marlins et les Cardinals ont raté de longues périodes de matchs alors qu’ils faisaient face à des épidémies de COVID, il n’y a eu que des problèmes isolés.

Mais, comme le souligne le journaliste du New York Post, Joel Sherman…

«Mais la MLB a fortement exprimé sa crainte d’aller aussi loin et de ne pas conclure les séries éliminatoires et a fait pression pour que les protocoles les plus sûrs possibles finissent l’année. Les séries éliminatoires valent près d’un milliard de dollars pour la MLB. »

Ouais. La MLB laisse le moins possible au hasard.

Série de divisions de la Ligue américaine

Gagnant de 1-8 vs gagnant de 4-5: PetCo Park de San Diego, du 5 au 9 octobre

Gagnant de 2-7 vs gagnant de 3-6: Los Angeles ‘Dodger Stadium, 5-9 octobre

Série des divisions de la Ligue nationale

Gagnant de 1-8 vs gagnant de 4-5: Globe Life Field d’Arlington, 6-10 octobre

Gagnant de 2-7 vs gagnant de 3-6: Minute Maid Park de Houston, 6-10 octobre

ALCS

PetCo Park de San Diego, du 11 au 17 octobre

NLCS

Globe Life Field d’Arlington, du 12 au 18 octobre

Épreuves mondiales

Globe Life Field d’Arlington, du 20 au 28 octobre

Calendrier des éliminatoires de la MLB

Série Wild-Card: 29 sept.-Oct. 2 (si nécessaire)

Il s’agit d’une série best-of-trois, et il n’y aura pas de jours de repos.

Série Division: 5 au 10 octobre

Il s’agit d’une série best-of-cinq, et il n’y aura pas de jours de repos.

Série de championnat de la ligue: 11-18 octobre (si nécessaire)

Il s’agit d’une série best-of-sept, et il n’y aura pas de jours de repos.

Épreuves mondiales: 20-28 octobre (si nécessaire)

Il s’agit d’une série best-of-sept, et il y aura des jours de repos après les jeux 2 et 5.

Équipes de bulles éliminatoires de la MLB

Seize équipes – huit dans chaque ligue – se qualifieront pour les éliminatoires. Les trois premières têtes de série (1-3) de chaque ligue iront aux vainqueurs de division, classés par record. Le deuxième trio de têtes de série (4-6) revient aux deuxièmes de chaque division, classés par record. Les deux dernières têtes de série (7-8) vont aux deux équipes wild-card.

Pour la série Wild-Card (meilleur des trois) dans chaque ligue, les affrontements ressembleront à ceci:

N ° 1 vs N ° 8 N ° 2 vs N ° 7 3 contre n ° 6 4 contre No 5

Pour la série Division (meilleur des cinq), les séries éliminatoires ne sont pas réinitialisées, ce qui signifie que la tête de série la plus élevée restante ne peut pas jouer la tête de série la plus basse restante. Par exemple, disons que la tête de série n ° 7 bat la tête de série n ° 2 de la série Wild-Card. Dans cette configuration, la tête de série n ° 1 (en supposant qu’elle avance) doit encore jouer le vainqueur de la série entre les n ° 4 et 5, pas la tête de série n ° 7. Il est tout à fait possible que la tête de série n ° 1 puisse affronter la tête de série la plus élevée restante, en fait, si les graines n ° 6 et n ° 7 avancent au premier tour.

Voici le format:

Gagnant de 1-8 vs Gagnant de 4-5Vainqueur de 2-7 vs gagnant de 3-6.

Comme toujours, la League Championship Series opposera les deux équipes survivantes de chaque ligue, et la World Series mettra en vedette les deux dernières équipes debout.