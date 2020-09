Les Rangers du Texas et les Angels de Los Angeles terminent leur série de trois matchs jeudi après-midi au Globe Life Field à Arlington, au Texas, sans aucun mauvais sang apparent résultant du match de mardi.

Le lanceur des Rangers Lance Lynn a frappé un frappeur des Angels avec un lancer trois fois mardi, dont Justin Upton à deux reprises. Upton a été plaqué sur la main gauche à deux reprises, la deuxième fois le forçant à sortir du match. Anthony Rendon a également été touché par un terrain.

Les radiographies de la main d’Upton étaient négatives, mais il n’était pas dans l’alignement pour la défaite 7-3 des Angels contre les Rangers mercredi.

Avec les trois frappeurs frappés mardi, Lynn a frappé un frappeur six fois cette saison, la plupart dans les majors.

“J’ai frappé Upton deux fois et je les ai détestés tous les deux”, a déclaré Lynn. «J’ai entendu dire que les rayons X étaient négatifs, donc (j’étais) très heureux d’entendre cela. Rien n’était intentionnel, et je n’essayais même pas d’y aller.

“Quand vous regardez avec la saison qui s’est déroulée, et la façon dont tout s’est passé, vous ne voulez jamais blesser personne. Et puis avec la façon dont tout le monde se bat et fait tout cela, et vous frappez le même gars deux fois. au même endroit, c’est ce qui vous attire le plus. “

Le joueur de champ intérieur des Angels David Fletcher est éligible pour sortir de la liste des blessés jeudi et pourrait être de retour dans la formation de départ. Lorsque Fletcher a roulé sa cheville le 30 août contre les Mariners de Seattle, il avait disputé chaque manche de chaque match des Angels cette saison.

Le retour de Fletcher ne peut pas arriver assez tôt pour le manager des Angels Joe Maddon, étant donné qu’il devait accompagner Matt Thaiss au deuxième but mardi. Fletcher et Franklin Barreto (épaule) étaient tous les deux sur la liste des blessés et Luis Rengifo soignait un poignet et un pouce endoloris et a lutté offensivement toute la saison.

Maddon est donc allé avec Thaiss, qui a commis une erreur critique dans le jeu, permettant à deux points non mérités de marquer.

“De toute évidence, mon niveau de confort n’est pas là, mais en tant qu’organisation, nous sommes fiers d’avoir des gars capables de jouer partout”, a déclaré Thaiss. “C’est donc quelque chose que je vais apprendre à faire.”

Mercredi, Thaiss était dans le champ gauche pour l’Upton blessé, et Rengifo, ne frappant que 0,151 cette saison, a pris le départ au deuxième but.

Bien qu’il ait raté les neuf derniers matchs, Fletcher mène toujours l’équipe pour les coups sûrs (45), les doubles (neuf) et la moyenne au bâton (.313). Défensivement, Fletcher a commis trois erreurs en 136 occasions cette saison en jouant au deuxième but, à l’arrêt-court et au troisième but (.978 pourcentage d’alignement).

Dylan Bundy, le meilleur partant des Angels cette saison, sera sur le tertre pour le club. Il a 4-2 avec une MPM de 2,49 et n’a accordé plus de trois points mérités dans un match qu’une seule fois en huit départs.

Il a obtenu une non-décision lors de son dernier départ le 4 septembre contre les Astros de Houston, malgré une solide performance – il a abandonné deux points et six coups sûrs en sept manches, en retirant huit.

Bundy a une fiche de 3-1 avec une MPM de 2,65 en sept apparitions en carrière (cinq départs) contre les Rangers.

Bundy se classe parmi les leaders de la Ligue américaine en ERA, retraits au bâton (55) et manches lancées (50 2/3).

Kyle Gibson, 1-4 avec une MPM de 5,91 en huit départs, sera sur le monticule pour le Texas. Il a une fiche de 3-3 avec une MPM de 4,76 en 11 départs en carrière contre les Angels, mais ne les a pas affrontés cette saison.

– Médias au niveau du champ