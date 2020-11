Heura, la startup espagnole de viande 100% végétale créée par les militants Marc Coloma et Bernat Añaños, lance Burger 2.0, le hamburger le plus sain du marché, fabriqué grâce à un analogue de graisse à base d’huile d’olive extra vierge. avec un contenu nutritionnel élevé. Un produit qui est là pour rester et réussir le veau et qui est de plus en plus apprécié des sportifs d’élite.

Le mois de novembre débute avec la Journée internationale du végétalien, un mode de vie qui compte de plus en plus de personnes qui décident d’opter pour un régime à base de plantes beaucoup plus durable. La start-up espagnole Heura, à base de viande 100% végétale, lance ce mois-ci le “hamburger le plus sain au monde”, un hamburger qui a déjà conquis 20 athlètes d’élite qui l’ont essayé.

«Nous voulions créer des produits avec listes d’ingrédients très courtes, graisses très saines, faible en gras, sans conservateurs, de sorte que nous n’étions pas une alternative d’un jour mais un produit successeur à celui-là dont nous n’aimons pas ses conséquences », dit-il Bernat Añaños, co-fondateur de Heura, la start-up espagnole 100% viande végétale.

Avec les produits Heura, ils cherchent à trouver un successeur à la chair, dont ils se déclarent «amoureux», mais sont conscients qu’il est nécessaire de trouver «un produit alternatif pour des raisons de santé, de durabilité et d’éthique animale», ajoute Añaños. «Nous voulions une solution holistique, qui non seulement surmonte les problèmes de durabilité et d’éthique animale, mais soit également saine, c’était bien mieux que la viande d’origine animale, qui a aussi ses problèmes », déclare le co-fondateur de Heura.

Heura Burger 2.0

C’est ainsi qu’est né le hamburger 2.0 Heura, un jalon dans l’alimentation, créé à partir d’un analogue de graisse à base d’huile d’olive extra vierge, qui a permis de créer un hamburger avec un 85% de graisses saturées en moins que le veau et la même jutosité mais 64% moins de matières grasses qu’un burger de bœuf.

Adapté à l’alimentation des sportifs

Avant sa sortie, 20 athlètes d’élite ont eu l’occasion d’essayer ce nouveau burger et l’accueil a été très bon. Parmi les nouveaux testateurs, il y a des athlètes comme Pol Espargaró, Saúl Ñíguez, Aarón Ñíguez, Ousmane Dembélé, Marc-André Ter Stegen, Rita Arnaus, etc.

«Nous avons envoyé 20 hamburgers à 20 athlètes d’élite pour être les premiers, certains sont végétaliens et d’autres ne le sont pas. Nous voulions savoir si le mélange entre nutrition et expérience de la viande passait le test et la réponse reçue était unanime: «Ce hamburger est là pour rester », dit Añaños. «Nous avions besoin d’un allié dans le monde des hamburgers à base de plantes qui soit adaptable à notre alimentation haute performance et avec cela nous l’avons trouvé», dit-il que la plupart des athlètes qui l’ont déjà essayé ont répondu.