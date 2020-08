Les Pirates de Pittsburgh et les Milwaukee Brewers devraient jouer au baseball vendredi à Miller Park, mais cela ne signifie pas qu’ils ignorent les troubles civils et les manifestations de Black Lives Matter qui se sont répandus à travers le pays.

Le dernier incident à faire entendre des voix sur l’injustice sociale s’est produit lorsque l’homme du Wisconsin Jacob Blake, qui est noir, a été abattu dans le dos par la police à Kenosha dimanche dernier et aurait été laissé paralysé de la taille aux pieds. Plusieurs équipes et ligues sportives ont reporté les matchs cette semaine.

Les Brewers, dans le même état que les troubles à Kenosha, sont de retour sur le terrain après avoir reporté leur match à domicile mercredi contre Cincinnati en signe de solidarité. Ces équipes ont joué un match double jeudi, les Brewers étant balayés.

Le manager de Milwaukee, Craig Counsell, a déclaré que les Brewers prenaient la tête du releveur Devin Williams, le seul joueur noir du club.

“Devin a été une voix”, a déclaré Counsell. «Peut-être pas publiquement, mais je sais pour moi qu’il a été une voix très importante. LA voix la plus importante.

Pittsburgh, qui a disputé un match d’une journée mercredi avant que d’autres événements sportifs ne soient reportés, n’a manqué aucun match à cause des troubles, mais l’équipe reste au courant.

“Le dialogue est en cours”, a déclaré le directeur des Pirates, Derek Shelton. “Cela a toujours été en cours. Nous parlons d’événements qui se produisent. La seule chose que notre groupe et l’organisation Pirates veulent nous assurer est de continuer à apprendre et à grandir et à être très attentifs à ce qui se passe dans le monde.”

Pour les Pirates, l’ouverture de cette série de quatre matchs est leur quatrième match en trois jours dans trois villes contre un troisième adversaire. Ils ont perdu contre les White Sox à Chicago mercredi, ont balayé un match de maquillage jeudi à Saint-Louis et seront maintenant à Milwaukee.

Pittsburgh n’est peut-être pas le club le plus bienvenu pour les Brewers, qui le week-end dernier ont été balayés par les Pirates par un combiné 24-11 lors des trois derniers matchs d’un road trip.

Les Pirates n’avaient remporté que quatre matchs avant ce balayage et, à l’issue de cette série, quatre de leurs sept victoires contre Milwaukee. Depuis cette série, ils ont perdu deux fois contre les White Sox à Chicago avant les deux matchs à Saint-Louis.

Dans le match d’ouverture vendredi, le gaucher de Pittsburgh Derek Holland (1-1, 6,17 MPM) affrontera le droitier Corbin Burnes (0-0, 3,42 MPM). Les deux partants ont lancé pour la dernière fois dans la série des équipes le week-end dernier.

Holland a été le vainqueur samedi quand il a abandonné un point et quatre coups sûrs en cinq manches, avec trois buts et cinq retraits au bâton. Dans l’ensemble, il a une fiche de 2-0 avec une MPM de 2,01 en 13 apparitions en carrière contre Milwaukee, dont quatre partent.

Burnes était le partant dimanche à Pittsburgh. Il a obtenu une non-décision, accordant trois points et cinq coups sûrs en 5 1/3 de manches avec sept retraits au bâton et deux buts.

“Au début, je n’avais tout simplement pas mes meilleures choses en cours”, a déclaré Burnes. “J’ai fait quelques erreurs de trop au début du décompte et ils ont capitalisé. … Je n’ai laissé que quelques lancers de trop au milieu de la zone où ils sont arrivés. Après ces deux premiers, je me suis en quelque sorte installé là-bas et j’ai lancé le ballon. d’accord.”

Dans sa carrière contre les Pirates, Burnes a une fiche de 2-0 avec une MPM de 3,43 en 13 apparitions, le week-end dernier étant son seul départ contre Pittsburgh.

