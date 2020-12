Barcelone accueille Levante au Camp Nou pour disputer la 13e journée de la Ligue de Santander dans un affrontement dans lequel les Catalans ont besoin de la victoire pour se remettre de leurs deux dernières défaites consécutives, contre Cadix et la Juventus en Ligue des champions.

Pour essayer d’obtenir les trois points que Ronald Koeman aura Ter Stegen dans le but. Devant il y aura une ligne de quatre défenseurs dans laquelle, avec Sergi Roberto blessé, Sergiño Dest sera sur l’aile droite. Jordi Alba occupera le côté gauche et Clement Lenglet et Ronald Araujo formerait la paire de centrales.

Au cœur, Frenkie de Jong et Sergio Busquets ils formeraient dans le double pivot pour être les créateurs du match de Barcelone contre Levante. L’international espagnol était un remplaçant contre la Juventus et tout indique qu’il va reprendre possession de la Ligue de Santander. Devant eux, au milieu de terrain, serait Antoine Griezmann, qui veut revenir sur le chemin du but.

Dans le trident attaquant, sur l’aile droite, il n’y a pas de grands doutes: Leo Messi dirigera la zone la plus avancée de Barcelone. De l’autre côté, ils seraient Pedri ou Coutinho, mais les dernières performances du Brésilien pourraient amener Koeman à opter pour le canari. Au bout de l’attaque, Martin Braithwaite Il sera à nouveau l’attaquant de référence de l’équipe du Barça contre Levante.