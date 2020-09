La semaine 1 de la saison de la NFL est arrivée et dans quelques jours, les propriétaires de football Fantasy se réconcilieront pour profiter du premier dimanche de la saison. Au moins, ils espèrent pouvoir en profiter. Parfois, ces décisions difficiles pour commencer, asseoir pour votre équipe fantastique peuvent vous gêner. Selon toute vraisemblance, vous n’allez mettre au banc aucun de vos premiers choix à cause d’un mauvais match, mais cette année, certains joueurs dans de nouvelles situations, comme Cam Akers, D’Andre Swift et Melvin Gordon, pourraient être la semaine 1 potentielle. bustes parce que nous ne les avons pas vus s’habiller avec leurs nouvelles équipes.

Entre l’absence de la pré-saison et les blessures des principaux contributeurs, il y a plein d’inquiétudes cette semaine. Cela ne veut pas dire que ces joueurs seront des ratés totaux, mais il y a quelque chose dans leurs matchs ou leurs rôles qui ne semble pas favorable. Si vous avez un joueur répertorié ci-dessous et que vous n’avez pas d’options meilleures (ou du moins comparables), n’hésitez pas à les laisser dans la liste. Sachez simplement que le joueur comporte des risques.

Sans plus tarder, voici un aperçu de nos choix potentiels de buste pour la première semaine de la saison. Si vous recherchez des remplacements potentiels de buste, consultez ces options de traverses pour la semaine 1.

Bustes fantastiques de la semaine 1: Running backs

Cam Akers, Rams contre Cowboys (Jacob Camenker). Sean McVay a indiqué qu’il prévoyait d’utiliser ses trois RB en rotation contre les Cowboys au cours de la semaine 1. Akers pourrait éventuellement devenir le meneur, mais tant qu’il se divise, il comporte un risque considérable, même dans un contexte favorable. correspondre.

D’Andre Swift, Lions contre les ours (Vinnie Iyer). Si la blessure à la jambe de Kerryon Johnson et Swift ne suffisait pas, Matt Patricia joue maintenant des matchs avec Adrian Peterson.

Melvin Gordon, Broncos contre Titans (Matt Lutovsky). Nous sommes inférieurs sur Gordon que la plupart des sites cette saison – en partie à cause de sa décevante 2019 (3,8 verges par report) et en partie à cause de la qualité de Phillip Lindsay. Quoi qu’il en soit, la ligne offensive de Denver est toujours en dessous de la moyenne, et nous ne sommes tout simplement pas convaincus que Gordon ait une grosse performance contre une solide défense des Titans, du moins dans les ligues standard.

Bustes de football fantastique de la semaine 1: quarts

Carson Wentz, Eagles @ Washington (Camenker). Cela peut sembler un choix étrange étant donné que Wentz a lancé trois touchés à la fois qu’il a joué à Washington la saison dernière, mais il pourrait ne pas avoir autant de succès cette fois. Philly a perdu deux O-Linemen de départ (Andre Dillard, Brandon Brooks) à cause de blessures et DeSean Jackson est le seul receveur large éprouvé de l’équipe. Si Washington peut contenir suffisamment Jackson, ils seront en mesure de générer beaucoup de pression avec leur front défensif stellaire et de garder Wentz mal à l’aise, surtout si la mobilité de Wentz est affectée par sa récente guérison d’une blessure à l’aine.

Aaron Rodgers, Packers @ Vikings (Iyer). La défense du Minnesota reste redoutable à tous les niveaux même avec de gros changements. Évitez Rodgers sur la route.

Daniel Jones, Giants contre Steelers (Lutovsky). Jones a beaucoup d’attrait pour les dormeurs en général – mais pas cette semaine. Pittsburgh est toujours l’une des meilleures défenses de la ligue, et Jones est toujours inexpérimenté et enclin au roulement. Il devra faire beaucoup de dégâts avec ses jambes pour être jouable dans des formats à simple QB.

Busts Fantasy Football de la semaine 1: récepteurs larges

AJ Green, Bengals vs Chargers (Camenker). Green se remet d’une blessure aux ischio-jambiers et n’a pas joué l’an dernier à cause d’une blessure au pied. Il lui faudra un peu de temps pour reprendre sa vitesse de jeu et développer une chimie avec Joe Burrow. Il sera difficile pour lui d’en faire trop contre le solide secondaire des Chargers titré par Casey Hayward et Chris Harris, donc Green ne fera peut-être pas grand-chose lors de son premier concours cette année.

Amari Cooper, Cowboys @ Rams (Iyer). Il a tendance à être effacé par les coins supérieurs tels que Jalen Ramsey, surtout lorsque Dallas a tellement d’autres options.

DeVante Parker, Dolphins @ Patriots (Lutovsky). Parker s’est bien comporté contre Stephon Gilmore lors de la 17e semaine de l’année dernière (8-137), mais nous nous attendons à ce que Gilmore relève le défi et cherche une petite revanche dimanche. Attendez-vous à quelque chose de plus proche de leur première rencontre la saison dernière lors de la semaine 2 (zéro capture sur sept cibles).

Bustes de football fantastique de la semaine 1: les extrémités serrées

Austin Hooper, Browns @ Ravens (Camenker). Les Ravens étaient la meilleure équipe de la NFL contre les TE l’an dernier, permettant un maigre 4,9 FPPG à la position. L’ajout de Patrick Queen ne devrait que les aider à s’améliorer dans ce domaine, donc Hooper devrait être évité cette semaine.

Jared Cook, Saints contre Buccaneers (Iyer). Sa saison de buste de suivi commence par un raté contre les secondeurs et les sécurités des Bucs.

Rob Gronkowski, Buccaneers @ Saints (Lutovsky). Gronk sera probablement un joueur de touché ou de buste la plupart des semaines, et les Saints ont le personnel pour le maintenir sur tout le terrain.

Bustes fantastiques de la semaine 1: défenses

San Francisco 49ers contre Cardinals (Camenker). Les 49ers ont eu du mal à contenir les Cardinals lors de deux rencontres l’an dernier. L’Arizona a en moyenne 311,5 verges et 25,5 points par match contre San Francisco et a réussi à éviter de retourner le ballon dans l’un de leurs affrontements. Les 49ers ont encore un potentiel de licenciement, mais s’ils ne peuvent pas générer de chiffre d’affaires, ils pourraient décevoir en début de saison.

Titans du Tennessee @ Denver Broncos (Iyer). La nouvelle attaque de Denver autour de Drew Lock aura un succès assez confortable à domicile lundi soir.

Los Angeles Rams contre Cowboys (Lutovsky). Dallas a accordé le troisième moins de points fantastiques aux D / ST l’année dernière, et même avec une ligne O défoncée, ils ne pensent toujours pas permettre à beaucoup de se défaire des Rams affaiblis.