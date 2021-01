Cela a pris du temps, il a souffert, mais finalement c’est venu. Après une longue sécheresse, Gianluca Lapadula a de nouveau marqué en Serie A, cette fois pour Benevento vs Torino 2-0. L’attaquant a marqué après 81 jours vides pour célébrer son premier but en tant que footballeur péruvien et l’a célébré avec style: un cri de soulagement brutal et un câlin paternel avec Filippo Inzaghi, son entraîneur et attaquant historique de l’équipe italienne.

À la 49e minute, Lapadula a reçu le ballon de l’aile gauche et presque sans angle a pris le tir du pied gauche qui est entré dans le premier poteau du gardien de but de Turin, mettant ainsi fin à une mauvaise séquence de 12 buts sans marquer cette saison.

Et après le cri de but, Lapadula s’est approché d’Inzaghi, avec qui il a donné un câlin émouvant, en signe de gratitude, car l’entraîneur n’a jamais perdu confiance en l’international italo-péruvien, qui a finalement mis fin à sa sécheresse face à la arc.

But et pénalité

Notre compatriote a également eu à voir avec le but qui a ouvert le compte au stade Ciro Vigorito. L’attaquant a reçu une faute dans la zone du gardien de but de Turin et son coéquipier Nicolás Violas a fait 1-0, pour célébrer – pour le moment – de «Pippo» Inzaghi.

La dernière fois que Gianluca Lapadula était présent sur le tableau d’affichage, c’était le 2 novembre 2020, lorsqu’il a marqué le seul but de remise lors de la défaite (3-1) contre Hellas Verona.

Lapadula est née à Turin, mais ayant une mère péruvienne, elle a décidé de représenter le «Blanquirroja». En fait, son nom doit être l’un des noms fixes de Ricardo Gareca pour les matchs contre la Bolivie et le Venezuela pour les éliminatoires du Qatar 2022. Que ce soit le retour de nombreux buts pour lui.

