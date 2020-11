Mis à jour le 29/11/2020 à 15:23

16 ans, 11 jours, un gaucher qui parle: c’est ainsi que l’Argentin-Mexicain a fait ses débuts dans le football d’élite, Luka Romero, avec un objectif depuis presque le bord de la zone pour prononcer le but de la Majorque dans la Ligue espagnole SmartBank.

Quatre jours après la mort de Diego Armando Maradona, Luka Romero marque son premier but professionnel. Causalité ou pas, la vérité est que le gaucher de 16 ans s’est inspiré de la plus grande idole argentine pour marquer un vrai but.

Avec le résultat cadré et la tranquillité de gérer les dernières minutes du match contre Logroñés, l’Argentin-Mexicain et d’origine hispanique est entré à 72 minutes pour Rodríguez pour avoir l’occasion la plus claire à 85 ′ et ne pas la rater.

Le Messi mexicain?

“Cela me dérange qu’ils me disent le nouveau Messi, car il n’y a qu’un seul Messi et je veux me faire un nom dans le football comme Luka Romero”a expliqué le footballeur.

Dans l’interview, Romero a expliqué que ses idoles sont «Messi et Maradona».

“Je les ai toujours aimés et Je regarde toujours des vidéos des deux», A déclaré le joueur majorquin, qui ce week-end n’a pas pu être promu deuxième B avec l’équipe filiale de l’équipe.

