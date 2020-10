Leicester a profité du manque de but d’Arsenal et a pris d’assaut l’Emirates Stadium (0-1) avec un but de Jamie Vardy lors des débuts de Thomas Partey avec les Gunners.

Les hommes de Mikel Arteta ajoutent leur deuxième défaite consécutive en Premier League après avoir perdu la semaine dernière contre Manchester City. Le but de Vardy a servi à vaincre un Arsenal qui a dominé le match, mais n’a pas pu percer la porte de Kasper Schmeichel.

Quand il l’a eu, dans les premières minutes, il a été annulé. Une tête d’Alexandre Lacazette s’est retrouvée au filet, mais le juge de touche l’a annulée pour hors-jeu par deux joueurs d’Arsenal. En plus de Partey, l’espagnol Dani Ceballos a également joué au centre du terrain. Les Gunners ont gaspillé des occasions dans les bottes de Bukayo Saka, Héctor Bellerín et Lacazette lui-même et en plus ils ont perdu David Luiz sur blessure à la 50e minute.

Vardy est sorti avec une demi-heure d’avance et pratiquement le premier ballon qu’il a touché il l’a converti en but. Avec trois touches, Leicester a désarmé la défense d’Arsenal. Long ballon à l’arrière Xhaka, le Suisse l’a avalé, Cengiz Under l’a mis en premier et Vardy, en parallèle, l’a poussé de la tête sans que Bernd Leno ne puisse rien faire.

Avec ces deux défaites consécutives, Arsenal subit un coup dur au tableau et reste dixième, avec neuf points. Leicester grimpe à la quatrième place, avec douze unités, la même chose qu’Aston Villa, troisième, et une de moins que les leaders Everton et Liverpool.

