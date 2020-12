Lionel Messi est revenu au but dans le football espagnol. Ce samedi, la star argentine a marqué contre le Real Betis au Camp Nou dans le cadre de la date 9 de LaLiga Santander. Comme de coutume chez la star sud-américaine, le but est venu via le penalty.

Alors que les 61 minutes se sont écoulées, Lionel Messi a converti de sang-froid un penalty en tirant dans le coin droit. Malgré les gros efforts, Claudio Bravo ne pouvait pas deviner l’intention de son ancien coéquipier à Barcelone.

À 84 minutes, Lionel Messi a de nouveau marqué pour compléter le doublé. De cette façon, l’Argentin a atteint sept buts, dont six à des tirs au but.

⚽ GOOOOOOOOOOL DE MESSIII! LE TROISIÈME DE BARÇA (3-1, min 61) pic.twitter.com/zWLPgBMZL8 – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 7 novembre 2020

Barcelone vs. Betis: l’aperçu du match

Barcelone, sans marge pour enchaîner ce qui serait le cinquième revers consécutif en championnat, reçoit une équipe Betic qui, après deux défaites consécutives contre la Real Sociedad et l’Atlético de Madrid, a réussi un triomphe contre Elche pour réaffirmer l’idée boule de Pellegrini.

Les Catalans n’ont plus gagné en Liga depuis le 1er octobre, quand ils ont battu le Celta à domicile (0-3), depuis ils ont accumulé une séquence de quatre matches sans perdre, avec deux nuls (1-1 contre Séville et un autre 1 -1 contre Alavés) au début et à la fin de ce cycle, et deux défaites entre deux équipes madrilènes: Getafe (1-0) et le Real Madrid (1-3).

