Le deuxième objectif de América de Cali en match contre Santa Fe, valable pour le première finale de la BetPlay League au stade Pascual Guerrero, arrivé à 62 minutes grâce à Duvan Vergara, qui avec un tir très suspensif a commencé à liquider la définition du football colombien.

Comme on le voit sur les images, Yesus Cabrera a terminé le but de Santa Fe et le ballon a fini par tomber aux pieds de Vergara, qui a pris un tir mordu, mais avec suffisamment de force et de direction pour que le ballon entre dans le but du “ Cardenal ” .

America de Cali vs. Santa Fe: l’aperçu

Les «Diables rouges», menés par l’Argentin Juan Cruz Real, sont arrivés à ce stade après avoir laissé Junior sur la route, tandis que les «Cardinals», dirigés par le Colombien Harold Rivera, ont dépassé La Equidad.

C’est la première fois que ces deux équipes se disputent le titre de la Ligue colombienne, pour lequel les deux entraîneurs ont le meilleur de leur masse salariale à leur disposition car il n’y a pas de joueurs touchés ou blessés par Covid-19.

Le jeu est un duel fermé car la performance des deux finalistes a été uniforme tout au long de cette année de football traversée par le coronavirus.

En raison de la pandémie, le tournoi colombien a été modifié et il n’y aura qu’un seul champion. Depuis 2002, chaque semestre a reçu un diplôme.

Pour ce premier rendez-vous, au stade Pascual Guerrero de Cali, Santa Fe arrive avec une histoire qui comprend 16 titres comme celui-ci: neuf en championnat, deux en Coupe de Colombie, trois en Super League, une Coupe d’Amérique du Sud (2015) et une Suruga Bank Cup ( 2016).

L’América de Cali compte également 16 titres: 14 ligues, un tournoi Primera B (2016) et une Coupe Merconorte (1999).

