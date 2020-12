Boca Juniors a battu Independiente 2-1 ce dimanche à Avellaneda pour la deuxième journée de la zone de championnat dans le Coupe Diego Armando Maradona. Le ‘Rojo’ a commencé à gagner au stade Libertadores de América, mais a subi deux buts de ‘Xeneize’ dans les dernières minutes. Franco Soldano et Edwin Cardona étaient en charge de clôturer le retour.

Quand tout semblait perdu par la moindre différence, le ‘Xeneize’ savait se donner la force de réagir à temps et de renverser la situation dans les dernières minutes du match.

A 83 ′, Boca Juniors a eu une belle opportunité avec un coup de pied arrêté. De l’aile droite, Edwin Cardona a pris un coup franc indirect et a fait un centre parfait pour Franco Soldano, qui a augmenté plus que tout dans la zone rivale et a marqué le 1-1.

Le but de Franco Soldano à Boca Juniors vs. Indépendant | Vidéo: @BocaJrsOficial | Sports TyC

Depuis lors, Boca n’était pas satisfait et est allé à la recherche de plus avec Cardona, qui est revenu pour être le protagoniste. Le Colombien a reçu une passe de Sebastián Villa et, du bord de la surface, a réalisé un tir parfait avec le droit de battre le gardien rival.

Ainsi, Boca Juniors a remporté sa première victoire dans la zone de championnat de la Coupe Diego Maradona. La case «bleu et or» est en deuxième position avec quatre points.

