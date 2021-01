À ce stade, c’est une formidable danse du «Peixe» dans le stade de Vila Belmiro. Ils l’ont tous touché, d’un côté à l’autre, et sont entrés dans la zone en toute liberté et tranquillité, de sorte que Lucas Braga a pratiquement marqué sur la ligne le but qui a déjà réglé la série entre Boca et Santos pour le match retour de la Copa Libertadores.

Marinho a dribblé comme il le voulait dans la zone “ Xeneize ”, puis a emmené le centre au point de penalty où Braga semblait terminer et placer le 3-0, à peine deux minutes après le but de Soteldo, et ainsi déjà sceller sa passe pour la finale. de la tasse.

LA PRÉCÉDENTE

Après un match nul sans but à La Bombonera, l’équipe “xeneize” cherche à se qualifier pour la finale au Brésil contre “Peixe”. L’idée de la peinture de Miguel Ángel Russo sera de faire le lien avec les buts ou de gagner par n’importe quel marqueur pour aller à la grande finale de la Copa Libertadores.

Pour Boca Juniors, un match nul avec des buts contre Santos suffit à se battre pour leur septième Libertadores, avec lequel ils égaleraient Independiente de Avellaneda en tant que premier vainqueur du tournoi américain.

Bien que l’histoire illumine Santos, Boca a aussi des cartes à montrer. Il a élevé son dernier Libertadores en 2007 avec Russo comme entraîneur. Ainsi, les albinegros sont restés en demi-finale.

