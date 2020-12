Mis à jour le 12/03/2020 à 22:38

Bien que dans le précédent, Pumas est apparu comme le favori de la clé avant Croix BleuePour le moment, le panorama a radicalement changé. Et c’est que la ‘Cement Machine’ a été à la hauteur de son surnom et a été énergique au début des demi-finales de la Ouverture 2020 Liga MX, au stade Azteca.

Et c’est que Cruz Azul a marqué trois buts en moins de 15 minutes de jeu à l’équipe féline. A 2 ′, et après un corner de Rodríguez, un rebond atteint la zone des Pumas et est utilisé par Roberto Alvarado.

L’ailier a arrêté le ballon avec sa poitrine, s’est retourné et l’a touché avant la cale González. Sept minutes plus tard, la seconde viendrait.

Rafael Baca a marqué 2-0 à Cruz Azul contre Pumas en demi-finale de Liga MX. (Vidéo: TUDN)

A 8 ′, et avec un Pumas toujours surpris par l’assaut de Cruz Azul, Rafael Baca a profité de quelques rebonds du ballon et l’a frappé de l’extérieur de la surface. Un tir impossible pour le gardien.

Cependant, la force de l’équipe bleue ne s’est pas arrêtée là. À 13 ‘,

un mauvais départ de Pumas a ouvert la voie au troisième but. La ‘Cement Machine’ a récupéré le ballon rapidement et Rodríguez a permis à Luis Romo d’une tête, qui a couru jusqu’au bord de la surface et a donné un coup de pied en premier avec sa jambe droite.

Luis Romo a marqué 3-0 à Cruz Azul contre Pumas en demi-finale de Liga MX. (Vidéo: TUDN)

Cruz Azul vs Pumas: l’aperçu

La ‘Cement Machine’ a terminé quatrième dans la phase régulière et dans la Liguilla, elle vient de battre Tigres 3-2 au total, dans une égalité difficile. Pendant ce temps, l’équipe féline a terminé deuxième du tableau général et est arrivée après avoir éliminé Pachuca 1-0 en quarts de finale.

Pumas arrive en favori après une saison plus que régulière, puisqu’ils n’ont qu’une seule défaite en 19 matchs, la meilleure séquence de l’Apertura. Alors que Cruz Azul compte cinq défaites lors de ses sept dernières présentations.

Et dans les duels directs, Pumas maintient sa paternité contre Cruz Azul. Les étudiants universitaires ont battu leurs rivaux en service dans quatre des cinq courts matchs du tournoi, dont le plus récent a eu lieu lors de l’Apertura 2010.

