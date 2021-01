L’objectif est étroitement associé à Erling Haaland. On pourrait dire qu’ils le sont même. L’attaquant norvégien a signé un doublé ce vendredi dans seulement la première moitié de la affrontement contre le Borussia Mönchengladbach au Borussia Park, dans le cadre de la 18e journée de Bundesliga.

L’attaquant maigre était impitoyable dans la zone et a provoqué le retour partiel du Borussia Dortmund. À 22 minutes, Erling Haaland a défini du pied gauche après une passe de Jadon Sancho et a fait 1-1 du match. Six minutes plus tard, l’attaquant a vaincu la résistance du gardien Yann Sommer d’un tir puissant, établissant ainsi 2-1.

Le deuxième but d’Erling Haaland était le quatorzième de la saison de championnat allemand et était huit derrière le meilleur tireur du Bayern Munich, Lewandowski (22). C’était aussi le 37e but du joueur dans le même nombre de matchs avec un maillot du Borussia Dortmund.

Enfin, les objectifs de Haaland étaient de peu d’utilité. Et est-ce que Mönchengladbach a réagi et fait tourner le jeu (4-2), grâce aux annotations de Nico Elvedi (32 ′), Rami Bensebaini (49 ′) et Marcus Thuram (78 ′), un résultat qui a permis à l’équipe locale de se déplacer à Dortmund depuis le quatrième casier.

Haaland a rejoint l’équipe allemande en janvier 2020 depuis Salzbourg. Dortmund a payé 20 millions d’euros pour l’opération, et aujourd’hui, l’athlète est évalué à 100 millions, selon le portail spécialisé Transfermarkt.

Erling Haaland a converti le but 2-1 pour le Borussia Dortmund. (Vidéo: La Tele Tuya)

