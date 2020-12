Oui, il est revenu, ou plutôt, il n’est jamais parti. Lionel Messi Il n’était pas mort, il n’est tout simplement pas sorti. Mais il n’y a pas de mal qui dure si longtemps ni de génie qui puisse le supporter. La star argentine a marqué 4-2 dans le Barcelone vs. Betis pour LaLiga Santander au Camp Nou.

Ils disent que lorsque Messi n’est pas là, les choses arrivent, et que quand il est, les choses arrivent aussi. Ce que les choses? Bonnes choses. Le crack argentin n’a pas marqué de but en jeu pendant longtemps, mais le Betis s’est avéré être le meilleur rival pour se remettre sur les rails.

Le meilleur joueur du monde était et continuera d’être, s’il le veut. Messi a rappelé comment et où le frapper lorsqu’il est face à face avec le gardien de but rival. Donc c’était ça. Claudio Bravo n’a rien pu faire avant la «bombe» que le capitaine des Blaugrana a décrochée.

Barcelone vs. Betis: l’aperçu du match

Les Catalans n’ont plus gagné en Liga depuis le 1er octobre, quand ils ont battu le Celta à domicile (0-3), depuis ils ont accumulé une séquence de quatre matches sans perdre, avec deux nuls (1-1 contre Séville et un autre 1 -1 contre Alavés) au début et à la fin de ce cycle, et deux défaites entre deux équipes madrilènes: Getafe (1-0) et le Real Madrid (1-3).

L’entraîneur de Barcelone, sans marge pour enchaîner ce qui serait le cinquième revers consécutif en championnat, reçoit une équipe Betic qui, après deux défaites consécutives contre le Société réelle et le Athlète de Madrid, a obtenu contre Elche un triomphe de réaffirmation dans l’idée du football de Pellegrini.

Et c’est que l’équipe azulgrana est en ce moment douzième du classement, à 9 points du leader, le Société réelle, et 8 de l’éternel rival, le Real Madrid, bien qu’avec deux et un jeu de moins, respectivement.

