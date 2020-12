Mis à jour le 12/02/2020 à 16:58

Il a terminé la victoire parisienne et le groupe H est en feu dans cette édition de la Ligue des champions. Déjà dans les remises, et après une action individuelle brutale qui a commencé dans son propre domaine, Neymar a réalisé son double pour lui 3-1 PSG contre Manchester United à Old Trafford pour la date 5 de la Ligue des champions. ‘Ney’ a été montré dans le ‘Theatre of Dreams’

L’attaquant brésilien a laissé jusqu’à quatre rivaux en cours de route pour organiser une contre-attaque meurtrière, que Neymar lui-même a terminée par un tir du pied gauche, après l’aide de Rafinha Alcántara, une coéquipière qui l’a également eu à Barcelone.

Avant, Neymar avait avancé à ceux de Thomas Tuchel en première période. Rashoford a mis le 1-1 momentanément, tandis que Marquinhos avait mis le deuxième des Parisiens. Avec la victoire, il semble que la position de l’entraîneur reste à Paris.

L’aperçu de Manchester United vs. PSG

Avec Edinson Cavani -avec passé dans le PSG– Manchester United cherchera à se rapprocher de la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition européenne. Le plan des «Red Devils» n’est autre que de gagner, comme ils l’ont fait au match aller, dans le Parque de los Príncipes, bien que cette fois-là sans l’Uruguayen.

Manchester UnitedLors de sa dernière apparition en Ligue des champions, il a battu Istanbul Basaksehir 4-1 et était en bonne voie pour obtenir un billet pour la prochaine instance.

Dans un groupe très ouvert, le Uni est leader avec 9 points, 3 de plus que le PSG et Leipzig, qui se déplace au sol du bas Istanbul Basaksehir.

