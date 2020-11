Mis à jour le 13/11/2020 à 17:17

La formule a de nouveau fonctionné pour le casting de “Celeste”: mener le casting de “Cafetero” à l’erreur et profiter du contrecoup pour battre l’arc de David Ospina. Darwin Núñez a cette fois profité de l’action et a marqué le 3-0 pour les “ charrúas ” dans le duel entre Colombie et Uruguay à la date 3 des éliminatoires Qatar 2022.

Après un vol au milieu de terrain, l’attaquant de Benfica a décoché un tir puissant de loin de la surface, qui a surpris Ospina, pour la victoire de l’Uruguay après 73 minutes de match.

Les “ cafeteros ” arrivent à la troisième place avec quatre unités, le produit d’une victoire 3-0 sur le Venezuela et d’un match nul 2-2 contre le Chili, tandis que les Charrúa sont sixième avec trois points, résultat d’une victoire 2-1 sur l’équipe sud et une défaite 4-2 à Quito contre l’Équateur.

Malgré le fait que Falcao García blessé n’apparaisse pas dans l’appel, Carlos Queiroz aura pour ce match avec l’équipe de base qui a disputé les deux premiers jours et qui est dirigée par James Rodríguez et Juan Guillermo Cuadrado, ainsi que le duo de buteurs de l’Atalanta, formé par Luis Muriel et Duván Zapata.

De même, l’entraîneur uruguayen Tabárez devra utiliser sa masse salariale pour remplacer le blessé Federico Valverde du Real Madrid, Maximiliano Gómez de Valence et Sebastián Coates du Sporting Lisboa, qui ont été importants dans les deux premiers jours.

