Personne n’aurait imaginé trois buts de pénalité du même footballeur dans un match de la Real Madrid vs. Valence à Mestalla. Et quand quelqu’un pose des questions sur une statistique dans LaLiga Santander, MisterChip sort immédiatement un tweet: la statistique que seuls trois footballeurs avaient marqué depuis la pénalité maximale dans un duel: Alfredo di Stéfano (Real Madrid), Alen Peternac (Valladolid) et maintenant le Espagnol Carlos Soler.

À la 61e minute du match entre chés et madridistas, le milieu de terrain défini à la droite de Thibaut Courtois, marquant 4-1 pour l’équipe valencienne contre l’équipe de Zinedine Zidane, qui a perdu un peu un pas en Liga et est restée derrière. Real Sociedad, Villarreal et Atlético de Madrid au classement. Quel coup.

De son côté, pour Carlos Soler, c’était son cinquième but cette saison: quatre en deux étapes (tous en Ligue) et un en jeu (contre Chelsea pour la Ligue des champions).

Real Madrid vs. Valence: l’aperçu

Dans l’antichambre, Zidane avait appelé 20 joueurs et gardé le droit de retour dans l’appel Sergio Santos. De son côté, le coach de Valence, Javi grace, Il essayait de s’imposer pour la première fois à l’équipe madrilène après s’être vu six fois.

L’équilibre de l’entraîneur navarrais contre les Blancs avait été de trois défaites et trois nuls avec douze buts contre et seulement cinq en faveur. Ce dimanche, l’histoire change pour lui, après la victoire à Mestalla.

