Paris Saint Germain a surpris tout le monde ce mercredi en prenant la décision de licencier l’entraîneur de son poste Thomas Tuchel, selon les journaux Bild (Allemagne) et L’Équipe (France). Même, également selon la presse européenne, le PSG Il a déjà tout accepté avec son remplaçant, qui serait Mauricio Pochettino.

La nouvelle a stupéfié le monde du football alors que l’équipe parisienne battait mardi le Racing de Strasbourg 4 à 0 et avait terminé troisième du classement de la Ligue 1 française, à un point seulement des leaders Lyon et Lille. La décision de licencier Tuchel Ce serait à cause des affrontements avec les dirigeants et de la paille qui aurait débordé le chameau aurait été les déclarations à Sport 1 dans lesquelles il mentionnait que PSG “Ce n’était pas un super club.”

De cette manière, Pochettino il se prépare à entamer un nouveau cycle en tant qu’entraîneur. Ses avocats rencontrent ceux de PSG et il est prévu que dans les prochaines 24 heures, il y aura déjà une annonce officielle. Les deux autres candidats à la prise de fonction, si un accord n’est pas trouvé avec l’Argentin, sont Massimiliano Allegri et Thiago Motta.

Pochettino Il portait la chemise du PSG à son stade de footballeur. Entre 2001 et 2003, l’Argentin a disputé 81 matchs et marqué quatre buts. En attendant, ce sera sa quatrième expérience en tant que directeur technique, après ses pas à travers l’Espanyol, Southampton et Tottenham.

Le prochain match pour Neymar, Kylian Mbappé et compagnie aura lieu le 6 janvier, même si l’objectif principal sera la Ligue des champions. En compétition continentale, Tuchel quitte le club en huitièmes de finale, où il devra affronter le Barcelone de Lionel Messi.