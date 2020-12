Ramón de Carranza accueille le Cadix-Barcelone correspondant à la 12e journée de la Ligue de Santander. L’équipe de Cadix fait partie des équipes révélatrices de la saison, tandis que l’équipe du Barça veut continuer sa montée en haut du classement.

Leo Messi reviendra dans l’équipe de départ de Barcelone, mais le fera au milieu d’un nouveau feuilleton. Les déclarations de Neymar, l’invitant à signer pour le PSG ou les problèmes de paiement que l’entité culé aura, qui, selon Carles Tusquets, ne peut pas faire face au salaire de la star argentine et qu’il estime que Le club, financièrement parlant, aurait dû accepter de vendre le Rosario août dernier.

Après s’être reposé en Ligue des champions, Leo Messi sera à nouveau le leader sur le terrain, même si Martin Braithwaite et Antoine Griezmann arrivent à Ramón de Carranza sur une lancée. Le Danois et le Français ont accumulé trois matchs consécutifs marquant un but, ils visent donc à être partants contre Cadix afin que Barcelone puisse avoir plus d’options pour ajouter les trois points et devenir accro aux positions élevées de la Ligue de Santander, une compétition dans laquelle Ils ne sont pas partis du bon pied.

Et c’est qu’après les crevaisons tout au long de la saison ceux de Ronald Koeman ne peuvent pas se permettre d’échouer davantage s’ils ne veulent pas que l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad les éloignent davantage. Barcelone a dix points de retard sur l’équipe txuri-urdin et les colchoneros, qui ont également deux matches de moins comme le Barça, les devancent de neuf unités et se présentent comme l’un des grands candidats pour remporter le titre à la fin du parcours.

À onze ans, comme on pouvait s’y attendre, Ter Stegen et Philippe Coutinho reviendront également, qui s’est reposé lors du match hebdomadaire de la Ligue des champions à Barcelone. La vérité est que l’équipe culé signe une compétition continentale parfaite et elle veut transférer cette détermination et cette force à la Ligue de Santander, où ils ne peuvent pas se permettre une erreur de plus s’ils veulent concourir pour la Ligue de Santander, le Real Madrid non plus, qui a également perdu pas mal de points en cours de route.

En réalité, Barcelone affrontera Cadix sans rien garder Depuis quelques jours plus tard, mardi, ils joueront contre la Juventus et seule une débâcle permettrait d’arracher la première place du groupe G de la Ligue des champions. Le match contre Vecchia Signora sera une simple formalité pour les hommes de Ronald Koeman et pour cette raison, ils mettront tous leurs efforts à Ramón de Carranza.

Un “ tueur géant ” de Cadix

Ahead sera un Cadix qui signe une saison exquise pour être un nouveau promu. Ceux de Cervera ont un point de plus que Barcelone, bien qu’il soit vrai qu’ils ont joué deux matchs de plus que les Catalans. Malgré leur position, le mois de novembre n’a pas été le meilleur pour l’équipe andalouse, qui ne sait pas ce que c’est que de gagner. Deux pertes et un match nul est son solde au onzième mois de l’année.

Cadix cherchera dans son stade à devenir le tueur géant de la ligue. Il est vrai que le Metropolitano a été battu et a également chuté 1-3 contre Séville, mais l’équipe qu’Álvaro Cervera entraîne vous savez déjà ce que c’est de gagner le tout-puissant Real Madrid, actuel champion du tournoi. Il l’a fait à Alfredo di Stéfano et a pris les trois points grâce au 0-1 marqué par Choco Lozano, alors il va maintenant essayer d’obtenir quelque chose de positif de la visite de l’autre meilleure équipe du championnat espagnol: Barcelone.