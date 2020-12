20:09 Ils restent sur le banc de Barcelone: ​​Neto, Iñaki Peña, R. Araujo, Aleñá, Pjanić, Dembélé, Riqui Puig, Pedri, Trincão et Junior

20:05 le Barcelone Il sort avec: Ter Stegen, Dest, Lenglet, Mingueza, Alba, Busquets, De Jong, Coutinho, Braithwaite, Messi et Griezmann.

20:03 le Cadix Il sort avec: Ledesma, Iza, Fali, Mauro, Espino, Perea, Jonnson, Bodiger, Jairo, Álex et Álvaro.

20:02 Nous avons déjà les onze Cadix – Barcelone!

20h00. Bonsoir! le Barcelone fait face ce soir au Cadix dans le Stade Ramón de Carranza en deuil correspondant au 12e journée de la Ligue de Santander. Le jeu commencera à 21h00, -une heure de moins aux îles Canaries-, et à partir de maintenant nous allons vivre l’aperçu du match en direct, nous connaîtrons le onze et nous en passerons en revue quelques données. Cadix – Barcelone, de la Ligue de Santander.

le Cadix occupe la sixième place du Ligue de Santander, avec 15 points en 11 matches disputés à ce jour par l’équipe de Cadix, qui cette saison est revenue en première division. La situation andalouse est curieuse, car dans leur stade, ils ont plus de difficultés. Aujourd’hui à Ramón de Carranza, ils aspirent à remporter leur première victoire à domicile avec la visite de Barcelone.

Pour sa part, Barcelone occupe la septième position, avec un point de moins que le Cadix mais aussi avec deux jeux de moins que les Andalous. L’équipe du Barça doit montrer son amélioration dans le fief de Cadix Ligue, après avoir remporté la veille à Osasuna.

le Barcelone a récupéré un de ses joueurs en défense pour le match contre lui Cadix, Araujo, qui a déjà reçu la décharge médicale. Le défenseur central uruguayen est entré dans la liste des 21 joueurs que Ronald Koeman a choisis pour ce match de championnat.

Par le Cadix, l’équipe de Cadiz présente quelques blessés pour la visite de Barcelone, comme Choco Lozano et Salvi. Le premier parce qu’il continue d’être testé positif pour le coronavirus et le second pour l’inconfort physique. Cependant, l’entraîneur Álvaro Cervera récupère Augusto et Negredo, que oui ils seront disponibles pour recevoir au Barcelone. Il a soumis une liste de 24 joueurs, il devra donc faire quelques défausse.

Il est possible que Negredo puisse commencer ce soir contre Barcelone, selon l’entraîneur. Il est prêt, mais il est resté immobile pendant un moment. Je pense que les gens qui reviennent d’une blessure doivent revenir petit à petit. Il a des options pour commencer, il est prêt et il peut jouer »Cervera a commenté lors d’une conférence de presse.

Si c’est le cas ou non, nous le saurons sous peu, car nous connaîtrons le onces del Cádiz – Barcelone, Match de Ligue de Santander qui se joue ce soir à partir de 21h00 au stade Ramón de Carranza, dans la ville andalouse et que nous continuerons dans direct et en ligne sur OKDIARIO.