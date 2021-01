Cadix et Levante ont fait match nul deux à Carranza dans un match plus attrayant en première mi-temps, lorsque les quatre buts sont venus avec un match frénétique, bien que plus tard les deux équipes soient passées de plus en moins et qu’elles aient manqué d’énergie pour déséquilibrer le match dans une seconde période plus plate et sans occasions nettes.

Les cadistas sont partis très tôt, à 4 minutes par Alberto Perea, bien que Levante ait réagi et est revenu avec un doublé en seulement quatre minutes pour Roger Martí, sur 7 et 11, Un revenu que Juan Cala a neutralisé à l’orée de la première demi-heure avec une bonne tête pour laisser place à une seconde mi-temps sans rythme et avec une plus grande domination granota contre un Cadix qui a bien défendu.

Le jeu a commencé de manière rapide et Levante l’a essayé avec un coup franc direct de Carlos Clerc dans lequel il est intervenu avec un bon arrêt l’Argentin Jeremías Conan Ledesma dans la première minute.

Cadix a répondu en une pièce d’Alberto Perea, qui a reçu une passe d’Álex Fernández dans la zone et après avoir coupé sa paire a battu Aitor Fernández (m.4).

L’équipe de Cadix leur a promis d’être heureux, mais Levante n’était pas sur le point de le laisser contrôler le match avec le confort du marqueur en faveur.

Une conduite du Français Mickael Malsa, envoyant Sergio León et son talon frapper Jorge de Frutos, était complété par Roger Martí au plaisir de ce qu’était la cravate (m.7).

Avec un Cadix touché par l’égaliseur rapide du Levante, les granotas ont pris les devants peu de temps après. Clerc a soulevé le groupe à la ligne de fond pour lever la tête et voir Roger au premier poteau, qui a de nouveau battu Ledesma (m.11) avec un tir précis.

Levante a continué à contrôler le jeu, donnant au jeu le rythme précis pour bloquer toute réaction de Cadix, qui, cependant, est revenu pour placer l’égalité sur le tableau de bord sur un coup d’une demi-heure, lorsque Juan Cala a terminé une tête de coin, sans qu’Aitor puisse arrêter le ballon (m.28).

Dans le dernier quart d’heure de cette période, Il suffisait de souligner un tir de Malsa qui a stoppé le but local de Ledesma.

Après une première mi-temps divertissante et avec des alternatives sur le tableau de bord, dans la reprise, Levante a continué à exercer une domination du match, bien que il manquait plus de profondeur et de punch pour transporter plus d’un point de Carranza.

Un mur entre José Luis ‘Comandante’ Morales et De Frutos il pourrait supposer un but de ce dernier, même si Ledesma l’a évité dans une sortie rapide pour interrompre le tir du Levantin (m.51).

Levante a continué à dominer le ballon, avec plus de temps de possession qu’un Cadix bien situé derrière mais sans issue pour l’attaque.

L’arrière de l’équipe de Cadiz n’a pas tardé à entraver deux autres actions dangereuses de Levante. Le premier, par Sergio León, qui a été planté dans la région après un passage de Morales (m.57); et le suivant, quand miraculeusement pour son équipe Iza Carcelén anticipait une passe de Roger que León allait finir dans l’embouchure du but (m.70).

L’usure de la première mi-temps a fait des ravages sur les deux équipes alors que la seconde mi-temps progressait, finalement ils ont signé des tableaux qui laisse les deux dans une zone tempérée de la table, mais prévient qu’ils ne peuvent pas céder du terrain pour ne pas compliquer

– Fiche technique:

2 – Cadix: Ledesma; Iza Carcelén, Cala, Alcalá, Jairo; Garrido, Jonsson (Bodiger, m 86), Álex Fernández, Perea (Salvi, m 67); Negredo (Alejo, m 74), Lozano (Giménez, m 86).

2 – Ascenseur: Aitor; Miramón, Duarte, Postigo (Vezo, m. 65), Clerc; Radoja, Malsa (Melero, m 65), De Frutos (Son, m 87), Morales; León (Rochina, m.86), Roger (Dani Gómez, m.70).

Buts: 1-0, M.4: Perea. 1-1, M.7: Roger. 1-2, M.11: Roger. 2-2, M.28: Cala.

Arbitre: Del Cerro Grande (Comité de Madrid). Il a averti le visiteur Duarte et les habitants de Lozano, Cala et Alcalá avec un carton jaune.

Incidents: Match du dix-neuvième tour de LaLiga Santander, joué au stade Ramón de Carranza sans public.