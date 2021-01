Calculatrice pour la file d’attente de vaccination au Mexique

Quand puis-je me faire vacciner contre COVID-19[feminine? Y aura-t-il une préférence pour les personnes âgées, les personnes souffrant de comorbidités et celles qui travaillent dans le secteur de la santé? Avec le début de la campagne de vaccination contre coronavirus dans Mexique, un calculateur en ligne programmé par le physicien espagnol Álvaro Díez González-Pardo de l’Université de Cantabrie et le docteur polonais Dominika Miszewska, à l’époque doctorante de l’Université de médecine de Varsovie, vous aidera à répondre à ces questions et à d’autres que vous pourriez avoir à l’époque. le respect.

Saisie de données telles que votre âge, votre profession et si vous souffrez d’un facteur de risque, cet outil appartenant au projet Omni Calculator calcule automatiquement le nombre minimum et maximum de personnes qui seront vaccinées contre le SRAS-CoV-2 avant vous (c’est-à-dire la place supposée que vous occuperiez dans la file d’attente) et la date estimée à laquelle vous recevriez la dose, sur la base d’informations mises à jour sur le plan de vaccination annoncé par le gouvernement fédéral du Mexique et sur le rythme auquel il est appliqué dans la population.

Exemples pratiques du calculateur de vaccination COVID-19 pour le Mexique

Comment ça marche? Imaginez ce scénario: Si vous travaillez en première ligne de soins pour des patients atteints de coronavirus, quel que soit votre âge ou si vous avez une condition particulière, chiffres dans la période de vaccination et vous aurez un maximum de 646750 personnes devant vous en ligne (mis à jour avec les calculs à partir de ce jeudi 14 janvier 2021). En échange, si vous avez 25 ans et que vous n’êtes pas considéré comme une population à risqueAvant vous, entre 34’271’000 et 71’833’000 personnes seront vaccinées et votre tour serait entre juin 2021 et mars 2022.

Il faut tenir compte du fait que le calculateur de file d’attente de vaccination pour le Mexique ne permet pas de saisir les enfants de moins de 16 ans, car pour le moment, il n’existe pas de vaccins pour ces groupes de personnes en raison du manque de tests cliniques; et si les conditions personnelles indiquent que la personne est enceinte, un message d’alerte apparaît indiquant que “Non recommandé” que les femmes enceintes (et celles qui envisagent d’avoir une grossesse) reçoivent le vaccin contre COVID-19[feminine, bien qu’ils préviennent que cela pourrait “Changez à mesure que de nouveaux tests cliniques sont effectués”.

Étapes de la vaccination contre le COVID-19 selon le gouvernement fédéral du Mexique

Dans le document d’orientation intitulé “Politique nationale de vaccination contre le virus SRAS-CoV-2, pour la prévention du COVID-19 au Mexique”, le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador partagé l’ordre dans lequel le vaccin contre le coronavirus sera appliqué en fonction du groupe social et de l’âge, avec l’objectif principal «Réduire le fardeau des maladies et des décès causés par COVID-19[feminine“ et objectifs spécifiques «Immuniser au moins 70% de la population Mexique pour obtenir une immunité collective contre le virus SRAS-CoV-2 “.

Étape 1 (décembre 2020 – février 2021): Personnel de santé de la première ligne de contrôle du COVID-19 – 1,1 millionÉtape 2 (février – avril 2021): Personnel de santé restant et personnes âgées de 60 ans et plus – 14,4 millionsÉtape 3 (avril – mai 2021): Personnes entre 50 et 59 ans – 12,7 millionsÉtape 4 (mai – juin 2021): Personnes âgées de 40 à 49 ans – 16,2 millionsÉtape 5 (juin 2021 – mars 2022): Reste de la population adulte – 49,2 millions

Calculatrice pour la file d’attente de vaccination au Mexique

