Calendrier Canelo Álvarez vs Callum Smith au Mexique, aux États-Unis et en Angleterre

Ce samedi 19 décembre, le combattant mexicain Saúl «Canelo» Álvarez Il revient sur le ring après n’avoir pas combattu toute cette année et il le fera avec un test très difficile lorsqu’il rencontrera les Britanniques. Callum Smith qui sait qu’il a l’opportunité d’une vie et ne voudra pas la manquer à l’Alamodome de San Antonio.

C’est sans aucun doute l’un des combats les plus attendus de ce 2020 où il n’y a pas eu beaucoup de combats, bien qu’il se soit bien clos avec le combat de Golovkin vendredi et le combat d’Anthony Joshua il y a quelques jours, mais maintenant les yeux seront rivés sur dans le Canelo contre Smith et ici nous vous apportons les horaires à travers le monde pour ne pas manquer ce grand événement.

Time Canelo vs Smith au Mexique

Les fans mexicains apprécieront le combat entre Canelo contre Smith à partir de 21h00 les deux sur la chaîne Les étoiles et Aztèque 7 dans Open TV, mais la fonction peut également être appréciée par ESPN vivre totalement.

Heure Álvarez vs Callum Smith en Angleterre

Sans aucun doute au Royaume-Uni une grande attente a été soulevée pour ce combat où ils espèrent Callum Smith battre le Canelo. Ils devront se lever très tôt dimanche puisque le spectacle aura lieu à 3h00 du matin et le combat principal débutera quelques heures plus tard.

Heure Canelo Álvarez vs Callum Smith aux États-Unis

Aux Etats-Unis il y a un grand penchant pour la boxe et surtout une grande communauté de Mexicains et d’Anglais qui ne voudront pas rater ce combat. Le spectacle débutera à 19 h 00 dans le Pacifique, à 21 h 00 au centre et à 22 h 00 à l’Est.

Time Canelo vs Smith en Amérique centrale et du Sud

Nous avons également d’autres moments pour profiter du combat:

Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras et Nicargua: 21h00

Colombie, Équateur, Panama et Pérou: 22h00

Bolivie et Venezuela: 23h00

Argentine, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay: dimanche à 00h00.

Calendrier Canelo Álvarez vs Callum Smith au Mexique, aux États-Unis et en Angleterre