Les équipes et les supporters du Big Ten n’ont plus à s’inquiéter de la possibilité d’une saison printanière. La conférence de mercredi a préservé un calendrier de football d’automne lorsqu’elle a annoncé son renversement après avoir précédemment déterminé qu’une telle saison était trop dangereuse au milieu de la pandémie COVID-19.

Le nouveau calendrier de football pour les Big Ten en 2020 est une liste mieux que jamais qui maintiendra la conférence en jeu pour les éliminatoires de football universitaire de cette saison. Désormais, le Pac-12 est la seule conférence Power 5 à ne pas jouer au football à l’automne 2020.

Le calendrier du football Big Ten en 2020 sera une version abrégée du calendrier que la conférence a publié le mois dernier avant de suspendre la saison d’automne. Bien que la conférence disputera moins de matchs que prévu initialement, le match de championnat Big Ten sera toujours joué avant l’annonce des matchs des éliminatoires de football universitaire.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur le calendrier du football Big Ten en 2020, maintenant que la conférence est de retour dans le giron du football universitaire.

Calendrier de football Big Ten 2020

Date de début: 23-24 octobreJeux de conférence par équipe: 8 + 1

Il s’agit d’un format unique, car toutes les équipes – pas seulement celles qui jouent dans le match de championnat Big Ten – auront la possibilité de jouer un match supplémentaire le week-end de championnat.

Sur la base de l’arrivée divisionnaire, chaque équipe affrontera son homologue au classement: n ° 2 en Est vs n ° 2 en Ouest, n ° 3 en Est vs n ° 3 en Ouest, etc. le jeu du titre de la conférence.

Le calendrier de huit matchs de football des Big Ten en saison régulière en 2020 est une réduction nécessaire par rapport à la proposition de 10 matchs de la conférence faite en août avant de mettre fin à la saison d’automne. Parce que le bouchon a été remis en place si profondément en octobre, les Big Ten ont dû réduire ce nombre.

Avec le calendrier de football Big Ten commençant le week-end du 23 au 24 octobre et s’étalant sur huit semaines, cela définit le match de championnat Big Ten pour le 19 décembre, la veille de la décision des équipes des séries éliminatoires de football universitaire.

Quand le programme de football des Big Ten 2020 sera-t-il annoncé dans son intégralité?

Nous aurons bientôt des précisions sur le calendrier complet du football Big Ten pour 2020. Le directeur sportif du Wisconsin, Barry Alvarez, a déclaré qu’une annonce sur le calendrier de huit matchs de chaque équipe était attendue plus tard cette semaine.

La mise en place d’horaires de huit matchs pour les 14 équipes de la conférence est un défi. Alors que les calendriers de 10 matchs précédemment annoncés peuvent être utilisés comme plan pour les nouveaux calendriers de huit matchs, beaucoup devra changer, surtout maintenant que les semaines de congé sont hors de l’équation.

Pour référence, vous trouverez ci-dessous les horaires de football équipe par équipe que le Big Ten a lancés le mois dernier. On ne sait pas combien de changement chaque équipe verra dans sa liste d’adversaires, mais nous savons que le calendrier diminuera de deux matchs et inclura zéro semaine de congé.

Calendrier de football de l’état de l’Ohio

Nouveau calendrier, adversaires:

Calendrier précédent, adversaires:

3 septembre: à l’Illinois 12 septembre: contre Rutgers 19 septembre: à Purdue 26 septembre: contre Indiana 3 octobre: ​​au revoir le 10 octobre: ​​contre Nebraska 17 octobre: ​​à Michigan State 24 octobre: ​​vs . Michigan 31 octobre: ​​au Maryland 7 novembre: à Penn State 14 novembre: au revoir le 21 novembre: contre Iowa

Calendrier de football du Michigan

Nouveau calendrier, adversaires:

Calendrier précédent, adversaires:

5 septembre: contre Purdue 12 septembre: au Minnesota 19 septembre: contre Penn State 26 septembre: à Rutgers 3 octobre: ​​contre Michigan State 10 octobre: ​​Bye 17 octobre: ​​à Indiana 24 octobre: à l’état de l’Ohio le 31 octobre: ​​contre le Wisconsin le 7 novembre: contre le Maryland le 14 novembre: au revoir le 21 novembre: à Northwestern

Calendrier de football de l’État du Michigan

Nouveau calendrier, adversaires:

Calendrier précédent, adversaires:

5 septembre: vs Minnesota 12 septembre: au Maryland 19 septembre: vs Northwestern 26 septembre: à Penn State 3 octobre: ​​au Michigan 10 octobre: ​​au revoir le 17 octobre: ​​vs Ohio State 24 octobre: vs Rutgers 31 octobre: ​​à l’Iowa 7 novembre: vs Indiana 14 novembre: au revoir le 21 novembre: au Nebraska

Calendrier de football du Wisconsin

Nouveau calendrier, adversaires:

Calendrier précédent, adversaires:

4 septembre: contre Indiana 12 septembre: au nord-ouest du 19 septembre: au Nebraska 26 septembre: contre Minnesota 3 octobre: ​​au Maryland 10 octobre: ​​contre Purdue 17 octobre: ​​au revoir le 24 octobre: ​​contre l’Illinois 31 octobre: ​​au Michigan 7 novembre: au revoir le 14 novembre: à l’Iowa 21 novembre: contre Rutgers

Calendrier de football de Penn State

Nouveau calendrier, adversaires:

Calendrier précédent, adversaires:

5 septembre: contre Northwestern 12 septembre: à Indiana 19 septembre: au Michigan 26 septembre: contre Michigan State 3 octobre: ​​à Rutgers 10 octobre: ​​au revoir le 17 octobre: ​​contre Maryland 24 octobre: ​​Iowa 31 octobre: ​​au Nebraska 7 novembre: vs Ohio State 14 novembre: au revoir le 21 novembre: à l’Illinois

Calendrier de football de l’Iowa

Nouveau calendrier, adversaires:

Calendrier précédent, adversaires:

5 septembre: vs Maryland 12 septembre: à Purdue 19 septembre: au Minnesota 26 septembre: vs Nebraska 3 octobre: ​​vs Northwestern 10 octobre: ​​à l’Illinois 17 octobre: ​​au revoir le 24 octobre: ​​à Penn État 31 octobre: ​​contre l’État du Michigan 7 novembre: Au revoir le 14 novembre: contre Wisconsin 21 novembre: dans l’État de l’Ohio

Calendrier de football du Nebraska

Nouveau calendrier, adversaires:

Calendrier précédent, adversaires:

5 septembre: à Rutgers 12 septembre: vs Illinois 19 septembre: vs Wisconsin 26 septembre: à Iowa 3 octobre: ​​vs Minnesota 10 octobre: ​​à Ohio State 17 octobre: ​​Bye 24 octobre: ​​à Nord-ouest 31 octobre: ​​contre Penn State 7 novembre: Au revoir le 14 novembre: à Purdue 21 novembre: contre Michigan State

Calendrier de football du nord-ouest

Nouveau calendrier, adversaires:

Calendrier précédent, adversaires:

5 septembre: à Penn State 12 septembre: contre Wisconsin 19 septembre: à Michigan State 26 septembre: contre Maryland 3 octobre: ​​à Iowa 10 octobre: ​​au revoir le 17 octobre: ​​contre Illinois 24 octobre: vs Nebraska 31 octobre: ​​à Purdue 7 novembre: au revoir le 14 novembre: au Minnesota le 21 novembre: contre Michigan

Calendrier de football du Minnesota

Nouveau calendrier, adversaires:

Calendrier précédent, adversaires:

5 septembre: au Michigan State 12 septembre: vs Michigan 19 septembre: vs Iowa 26 septembre: au Wisconsin 3 octobre: ​​au Nebraska 10 octobre: ​​vs Indiana 17 octobre: ​​au revoir le 24 octobre: ​​vs . Purdue 31 octobre: ​​à l’Illinois 7 novembre: au revoir le 14 novembre: vs Northwestern 21 novembre: au Maryland

Calendrier de football de l’Illinois

Nouveau calendrier, adversaires:

Calendrier précédent, adversaires:

3 septembre: contre l’état de l’Ohio 12 septembre: au Nebraska 19 septembre: à Indiana le 26 septembre: contre Purdue 3 octobre: ​​au revoir le 10 octobre: ​​contre l’Iowa 17 octobre: ​​au nord-ouest le 24 octobre: ​​à Wisconsin 31 octobre: ​​contre Minnesota 7 novembre: à Rutgers 14 novembre: Au revoir le 21 novembre: contre Penn State

Calendrier de football de l’Indiana

Nouveau calendrier, adversaires:

Calendrier précédent, adversaires:

4 septembre: au Wisconsin 12 septembre: vs Penn State 19 septembre: vs Illinois 26 septembre: à l’état de l’Ohio 3 octobre: ​​au revoir le 10 octobre: ​​au Minnesota 17 octobre: ​​vs Michigan 24 octobre: contre Maryland 31 octobre: ​​à Rutgers 7 novembre: à Michigan State 14 novembre: au revoir le 21 novembre: contre Purdue

Calendrier de football du Maryland

Nouveau calendrier, adversaires:

Calendrier précédent, adversaires:

5 septembre: à l’Iowa 12 septembre: vs Michigan State 19 septembre: vs Rutgers 26 septembre: au nord-ouest du 3 octobre: ​​vs Wisconsin 10 octobre: ​​au revoir le 17 octobre: ​​à Penn State le 24 octobre: à Indiana le 31 octobre: ​​contre l’état de l’Ohio 7 novembre: au Michigan le 14 novembre: au revoir le 21 novembre: contre le Minnesota

Calendrier de football Purdue

Nouveau calendrier, adversaires:

Calendrier précédent, adversaires:

5 septembre: au Michigan 12 septembre: vs Iowa 19 septembre: vs Ohio State 26 septembre: à l’Illinois 3 octobre: ​​au revoir le 10 octobre: ​​au Wisconsin 17 octobre: ​​vs Rutgers 24 octobre: ​​à Minnesota 31 octobre: ​​contre Nord-ouest 7 novembre: Au revoir le 14 novembre: contre Nebraska 21 novembre: à Indiana

Calendrier de football de Rutgers

Nouveau calendrier, adversaires:

Calendrier précédent, adversaires:

5 septembre: vs Nebraska 12 septembre: à Ohio State 19 septembre: au Maryland 26 septembre: vs Michigan 3 octobre: ​​vs Penn State 10 octobre: ​​au revoir le 17 octobre: ​​à Purdue 24 octobre: au Michigan State le 31 octobre: ​​contre l’Indiana 7 novembre: contre l’Illinois 14 novembre: au revoir le 21 novembre: au Wisconsin