Le calendrier 2020 de la NFL présente son assortiment habituel de matchs de haut niveau dans les créneaux télévisés aux heures de grande écoute. Les matchs joués les jeudis, dimanches et lundis soirs sont télévisés à l’échelle nationale et servent de télévision de rendez-vous pour les amateurs de football à travers le pays.

Les émissions seront à nouveau diffusées par les réseaux habituels cette saison, Fox et NFL Network diffusant les matchs du jeudi soir, NBC conservant sa traditionnelle machine à sous du dimanche soir et ESPN diffusant les matchs lundi soir.

le Patriotes, Cowboys, Chefs, Packers, 49ers, Béliers et Boucaniers apparaissent le plus souvent aux heures de grande écoute pendant la saison 2020 de la NFL avec cinq matchs chacun.

Vous trouverez ci-dessous le programme télévisé complet aux heures de grande écoute pour la saison 2020 de la NFL, avec les heures de début et les chaînes pour chaque match du jeudi, dimanche et lundi soir.

PUBLICATION DU CALENDRIER DE LA NFL 2020:

Calendrier du Jeudi soir Football 2020

Heure de début: 20 h 20 HEchaîne TV: Fox, réseau NFLDirect: Amazon Prime

Fox diffusera à nouveau les matchs du jeudi soir tout au long de la saison avec sa première équipe de diffusion de Joe Buck et Troy Aikman dans le stand. Les jeux peuvent également être diffusés sur Amazon Prime avec Andrea Kramer et Hannah Storm à l’appel.

La semaine

Date

Correspondre

chaîne TV

2 17 septembre Cleveland Browns contre Cincinnati Bengals NFL Network 3 24 septembre Jacksonville Jaguars contre Miami Dolphins NFL Network 4 1er octobre New York Jets contre Denver Broncos Fox, NFLN, Prime 5 8 octobre Chicago Bears contre Tampa Bay Buccaneers Fox, NFLN, Prime 6 octobre 15 Buffalo Bills contre Kansas City Chiefs Fox, NFLN, Prime 7 22 octobre Philadelphia Eagles contre New York Giants Fox, NFLN, Prime 8 29 octobre Carolina Panthers contre Atlanta Falcons Fox, NFLN, Prime 9 novembre 5 San Francisco 49ers contre Green Bay Packers Fox, NFLN, Prime 10 novembre 12 Tennessee Titans contre Indianapolis Colts Fox, NFLN, Prime 11 novembre 19 Seattle Seahawks contre Arizona Cardinals Fox, NFLN, Prime 12 novembre 26 Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys Fox, NFLN, Prime 14 décembre 3 Los Angeles Rams vs New England Patriots Fox, NFLN, Prime 15 décembre Las Vegas Raiders vs Los Angeles Chargers Fox, NFLN, Prime

Calendrier ‘Sunday Night Football’ 2020

Heure de début: 20 h 20 HEchaîne TV: NBCDirect: NBC Sports

Pour la 14e année consécutive, NBC diffusera l’un des jeux les plus attendus de la semaine chaque dimanche soir. Comme d’habitude, Al Michaels et Cris Collinsworth serviront de commentateurs.

Semaine 1

10 septembre (jeudi) Chiefs de Kansas City contre Houston Texans 13 septembre Los Angeles Rams contre Dallas Cowboys

Semaine 2

20 septembre Seattle Seahawks vs New England Patriots

Semaine 3

27 septembre New Orleans Saints vs Green Bay Packers

Semaine 4

4 octobre San Francisco 49ers contre Philadelphia Eagles

Semaine 5

11 octobre Seattle Seahawks contre Minnesota Vikings

Semaine 6

18 octobre San Francisco 49ers contre Los Angeles Rams

Semaine 7

25 octobre Tampa Bay Buccaneers contre Las Vegas Raiders

Semaine 8

1 novembre Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys

Semaine 9

8 novembre Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints

Semaine 10

15 novembre New England Patriots contre Baltimore Ravens

Semaine 11

22 novembre Las Vegas Raiders contre Kansas City Chiefs

Semaine 12

29 novembre Green Bay Packers contre Chicago Bears

Semaine 13

6 décembre Kansas City Chiefs contre Denver Broncos

Semaine 14

13 décembre Buffalo Bills vs Pittsburgh Steelers

Semaine 15

20 décembre Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers

Semaine 16

27 décembre Green Bay Packers contre Tennessee Titans

Semaine 17

3 janvier à déterminer

Calendrier ‘Monday Night Football’ 2020

Heure de début : 20 h 15 HEchaîne TV : ESPNDirect : Application ESPN

ESPN entre dans sa 50e année en tant que siège du Monday Night Football, mais il y a eu un certain nombre de changements dans l’équipe dans le stand tout au long de son histoire. Il y aura une nouvelle équipe sur l’appel en 2020 après les critiques de la performance de Joe Tessitore et Booger McFarland l’année dernière, mais ESPN n’a pas encore annoncé de qui il s’agira.

Semaine 1 (19 h 15 HE) 14 septembre New York Giants vs Pittsburgh Steelers Semaine 1 (22 h 10 HE) 14 septembre Denver Broncos vs Tennessee Titans Semaine 2 21 septembre Las Vegas Raiders vs New Orleans Saints Semaine 3 28 septembre Baltimore Ravens contre Kansas City Chiefs Semaine 4 5 octobre Green Bay Packers contre Atlanta Falcons Semaine 5 12 octobre New Orleans Saints contre Los Angeles Chargers Semaine 6 octobre 19 Dallas Cowboys contre Arizona Cardinals Semaine 7 26 octobre Los Angeles Rams vs Chicago Bears Semaine 8 novembre 2 New York Giants vs Tampa Bay Buccaneers Semaine 9 novembre 9 New York Jets vs New England Patriots Week 10 novembre 16 Chicago Bears vs Minnesota Vikings Week 11 novembre 23 Tampa Bay Buccaneers contre Los Angeles Rams Semaine 12 novembre 30 Philadelphia Eagles contre Seattle Seahawks Semaine 13 décembre 7 San Francisco 49ers contre Buffalo Bills Semaine 14 14 décembre Cleveland Browns contre Baltimore Ravens Semaine 15 21 décembre Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers Week 16 décembre 28 New England Patriots vs Buffalo Bills