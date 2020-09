La semaine 2 de la saison 2020 de la NFL n’a peut-être pas la liste des matchs les plus sexy, mais il y a quelques affrontements entre conférences et divisions qui valent la peine d’être écoutés, quel que soit votre équipe de football fantastique.

Le match le plus marquant de la semaine 2 est Seahawks vs Patriots dimanche soir; non seulement il s’agit d’un célèbre match revanche du Super Bowl il y a quelques années, mais il combine également deux des quarts les plus amusants de la ligue, Russell Wilson et Cam Newton. Il y a aussi des chances pour les équipes qui ont déçu l’année dernière de prouver qu’elles sont légitimes cette saison. Les Raiders, par exemple, pourraient gagner en crédibilité s’ils s’amélioraient à 2-0 avec un bouleversement des Saints lundi soir. Les Cardinals, qui viennent de remporter une première victoire contre les 49ers, pourraient accélérer leurs espoirs en séries éliminatoires s’ils battaient l’équipe de football de Washington pour rester invaincus.

Les meilleurs élévateurs du dernier classement NFL Power de Sporting News incluent les Bills et les Packers, qui obtiennent chacun des matchs de division lors de la semaine 2. Pour Buffalo, c’est un rendez-vous avec les Dolphins. Pour Green Bay, c’est un match à domicile contre les Lions.

Parmi les autres scénarios notables, citons les Cowboys et les Falcons qui s’affrontent en essayant d’éviter 0-2, et Tom Brady des Buccaneers essayant de prouver qu’il est toujours un quart-arrière de qualité après des débuts difficiles.

Sur ce, voici tout ce que vous devez savoir sur le programme de la semaine 2 de la NFL, y compris les dates, les heures, les chaînes de télévision et les options de streaming:

Programme de la NFL cette semaine: Couverture télévisée de la semaine 2

Voici le calendrier complet de la semaine 2 de la saison NFL, ainsi que les scores finaux et comment regarder chaque match en direct.

Remarque: les émissions nationales sont indiquées en gras.

Jeudi 17 septembre

Jeu

Heure (ET)

chaîne TV

Bengals à Browns

20h20

Réseau NFL, fuboTV

Dimanche 20 septembre

Jeu

Heure (ET)

chaîne TV

Jaguars aux Titans 13 h CBS, fuboTV Panthers aux Buccaneeers 13 h Fox, fuboTV Broncos aux Steelers 13 h CBS, fuboTV Rams aux Eagles 13 h Fox, fuboTV 49ers aux Jets 13 h Fox, fuboTV Bills aux Dolphins 13 h 00 CBS, fuboTV aux Vikings Colts 13 h Fox, fuboTV Lions chez Packers 13 h Fox, fuboTV Falcons chez Cowboys 13 h Fox, fuboTV Giants chez Bears 13 h CBS, fuboTV WFT chez Cardinals 16 h 05 Fox, fuboTV Chiefs chez Chargers 16 h 25 CBS, fuboTV Ravens chez Texans 16h25 CBS, fuboTV

Patriots à Seahawks

20h20

NBC, fuboTV

Lundi 21 septembre

Jeu

Heure (ET)

chaîne TV

Saints at Raiders

20 h 15

ESPN, fuboTV

Comment regarder les matchs de la NFL dans la semaine 2

Après le double titre de la semaine 1 du lundi soir, nous revenons à la procédure normale du programme de la NFL lors de la semaine 2. Il y a des matchs aux heures de grande écoute pour “Sunday Night Football” (NBC) et “Monday Night Football” (ESPN) ainsi que la diffusion nationale par câble de “Thursday Football de nuit »(NFL Network).

Tous les autres jeux débuteront entre 13 h et 16 h 25 (HE) dimanche et seront diffusés sur Fox ou CBS. Assurez-vous de vérifier vos listes locales pour la couverture télévisée dans votre région pour ces concours.

Au Canada, tous les jeux sont disponibles en streaming sur DAZN, qui offre une période d’essai gratuite. Les matchs aux heures de grande écoute de la NFL sont également disponibles sur TSN et RDS, les matchs du dimanche soir et du jeudi soir également sur CTV / CTV2.

NFL marque la semaine 2

Jeudi 17 septembre

Dimanche 20 septembre

Jeu

Jaguars chez Titans Panthers chez Buccaneeers Broncos chez Steelers Rams chez Eagles 49ers chez Jets Bills chez Dolphins Vikings chez Colts Lions chez Packers Falcons chez Cowboys Giants chez Bears WFT chez Cardinals Chiefs chez Chargers Ravens chez Texans Patriots chez Seahawks

Lundi 21 septembre