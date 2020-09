Après des mois d’incertitude en raison de la pandémie de COVID-19, l’US Open 2020 devrait commencer le 31 août.

Juste la deuxième majeure à avoir lieu en 2020 – normalement le Grand Chelem de New York est le dernier de l’année – certains des plus grands noms du sport seront absents cette fois-ci. Champions en simple masculin et féminin de 2019, Rafael Nadal et Bianca Andreescu se sont retirés du tournoi. Roger Federer sautera également le tournoi en raison d’une opération au genou.

Le peloton est cependant rempli de noms formidables et d’anciens champions dont Novak Djokovic, Serena Williams et Naomi Osaka. Coco Gauff, 16 ans, et le maître du service et de la volée Taylor Townsend, qui ont perdu en huitièmes de finale l’an dernier contre l’éventuel champion Andreescu en trois sets, sont également attendus.

Voici le calendrier complet de l’US Open 2020, y compris la répartition de la couverture télévisée et l’ordre de jeu pour chaque tour.

Calendrier de l’US Open 2020

L’US Open 2020 débutera le lundi 31 août et se terminera le week-end du 12 au 13 septembre avec la finale féminine samedi et la finale masculine dimanche.

Vous trouverez ci-dessous la répartition tour par tour du calendrier des tirages masculins et féminins.

Chaînes de télévision US Open, couverture en direct

Les matchs de l’US Open peuvent être visionnés sur ESPN, ESPN2 et ESPN + en streaming sur ESPN.com ou sur fuboTV, qui offre un essai gratuit de sept jours. Sporting News met également à jour un tableau de bord en direct de l’US Open.

Date

Rond

Heure (ET)

Chaîne TV

Lundi 31 août Premier tour 11 h – 23 h ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN + Mardi 1er septembre Premier tour 11 h – 23 h ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN + Mercredi 2 septembre Deuxième tour 11 h – 23 h ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN + Jeudi 3 septembre Deuxième tour 11 h – 23 h ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN + Vendredi 4 septembre Troisième tour 11 h – 23 h ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN + Samedi 5 septembre Troisième tour 11h00 – 23h00 ESPN2, ESPN3, ESPN + Dimanche 6 septembre Huitièmes de finale 11h00 – 23h00 ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPN + Lundi 7 septembre Huitièmes de finale 11h00 – 23h00 ESPN2, ESPN3, ESPN + Mardi 8 septembre Quarts de finale 12 h 00 à 23 h 00 ESPN, ESPN3 Mercredi 9 septembre Quarts de finale 12 h 00 à 23 h 00 ESPN, ESPN2, ESPN3 Jeudi 10 septembre Demi-finales féminines, finale du double masculin 19 h 00 à 23 h 00 ESPN, ESPN2 Vendredi septembre 11 Demi-finales hommes, finale du double féminin 16 h – 23 h ESPN, ESPN2 Samedi 12 septembre Finale féminine 16 h – 19 h ESPN Dimanche 13 septembre Finale masculine 16 h – 19 h ESPN

Horaire de l’US Open aujourd’hui

Simple hommes

Simple femmes

