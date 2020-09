Le football universitaire poursuit son parcours étrange et sinueux à travers le calendrier 2020 avec une ardoise de 20 matchs de la semaine 2 – une qui présente la première compétition Power 5, mais seulement six équipes classées.

Le premier match de la semaine débutera jeudi lorsque l’UAB se rendra à Miami, qui se vante d’être la première équipe Power 5 à jouer cette saison. À partir de là, les fans peuvent profiter de six matchs classés, dont trois matchs exclusivement ACC, samedi.

Le premier de ceux-ci démarre à midi lorsque Syracuse se rend au n ° 18 de la Caroline du Nord; les Tar Heels portent une tonne d’élan dans la saison 2020, et les attentes sont élevées pour Mack Brown lors de son premier match après sa retraite. Parmi les autres matchs classés notables, citons Duke au n ° 10 Notre Dame et le n ° 1 Clemson à Wake Forest, le jeu de la semaine “College GameDay”. Les fans peuvent également regarder plusieurs affrontements sans conférence entre Big 12 et Groupe de 5 adversaires.

Voici tout ce dont vous aurez besoin pour le programme de la semaine 2 du football universitaire, y compris le programme télévisé, les scores finaux et comment regarder chaque match en direct:

Calendrier du football universitaire Semaine 2: Quels sont les matchs actuels?

Vous pouvez suivre les scores et les statistiques en direct avec le tableau de bord en direct de SN.

Jeudi 10 septembre

Jeu

Heure (ET)

chaîne TV

UAB à Miami 8 pm ACC Network, fuboTV

Samedi 12 septembre

Jeu

Heure (ET)

chaîne TV

Syracuse au no 18 North Carolina Noon ACCN, fuboTV Louisiana au no 23 Iowa State Noon ESPN, fuboTV Charlotte à Appalachian State Noon ESPN2, fuboTV Eastern Kentucky à West Virginia Noon Fox Sports 1, fuboTV Arkansas State à Kansas State Noon Fox, fuboTV Louisiana-Monroe à l’armée 13h30 CBS Sports Network, fuboTV Duke au n ° 10 Notre Dame 14h30 NBC, fuboTV Georgia Tech à l’état de Floride 15h30 ABC, fuboTV Texas-San Antonio à l’état du Texas 15h30 pm ESPN2, fuboTV Campbell à Georgia Southern 15h30 ESPNU, fuboTV Austin Peay à Pitt 16h00 ACCN, fuboTV Missouri State au n ° 5 Oklahoma 19h00 La Citadelle de Floride du Sud 19h00 ESPNU, fuboTV n ° 1 Clemson à Wake Forest 19h30 ABC, fuboTV Tulane au sud de l’Alabama 19h30 ESPN2, fuboTV UTEP au n ° 14 Texas 20h Longhorn Network Western Kentucky à Louisville 20h ACCN, fuboTV Houston Baptist au Texas Tech 20h Big 12 | ESPN + Coastal Carolina au Kansas 22 h FS1, fuboTV

Comment regarder, diffuser en direct les matchs de football universitaire

Les matchs de la semaine 2 impliquant des équipes classées seront télévisés en direct sur la télévision nationale, avec des matchs apparaissant sur le réseau ACC, ESPN, NBC et ABC. Les options de diffusion en direct incluent WatchESPN, NBCsports.com ou fuboTV, qui offre un essai gratuit de sept jours.

