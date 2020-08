Paris Saint Germain et Bayern Munich Ils sont à un pas de la gloire, à un pas de la conquête du Ligue des champions le plus étrange de l’histoire, le premier Orejona conquis au mois d’août. Tout à une lettre, tout en 90 minutes qui aura pour cadre un excellent Stade de la Luz à Lisbonne, conclave de cette phase finale du tournoi européen. Aujourd’hui Dimanche 23 août ils jouent PSG et Bayern le titre le plus important au niveau du club, le plus prestigieux. La finale débutera à 21h00..

La finale PSG – Bayern cela peut être vu à la télévision Dimanche 23 août à la télévision via Movistar Champions League et Mitele Plus. La réunion sera également racontée en direct minute par minute sur le site Web de OKDIARY en ligne, où nous aurons les commentaires du match d’une heure avant la confrontation.

Il Paris Saint Germain fait face à sa première finale de Des champions Ligue, la première fois que le mégaprojet parisien atteint le sommet européen. Même si, au sommet, vous devrez mettre de côté l’un des clubs les plus imposants de la scène actuelle, un Bayern Munich pleinement consacré à ces rendez-vous et avec des nombres records cette saison.

Il PSG il va tout avec son trident. Pari complet sur Mbappé, Neymar et Di María, les trois axes différentiels des Parisiens, capables de marquer les différences à chaque jeu, sur chaque tuile du terrain. De leurs individualités et de leur capacité à se connecter les uns aux autres seront plusieurs des options du champion de France pour être également en Europe.

Il Bayern, avec 42 buts en 10 matchs ce qui a contesté dans ce Des champions, c’est effrayant. Le potentiel des Bavarois, renouvelé et affûté à parts égales, ne fait aucun doute. Le club allemand a su faire ressortir la meilleure version de ses vétérans et trouver les jeunes talents qui correspondent le mieux à leur style. Lewandowski, Müller, Gnabry, Thiago… Chaque pièce remplit sa fonction dans un engrenage sans comparaison.

À quelle heure joue le PSG – Bayern?

Espagne: 23/08/2020 21h00 (20h00 aux îles Canaries).

Argentine: 23/08/2020 16h00

Mexique: 23/08/2020 14h00

La Colombie: 23/08/2020 14h00

Pérou: 23/08/2020 14h00

Chili: 23/08/2020 15h00

Venezuela: 23/08/2020 15h00

Uruguay: 23/08/2020 16h00

Les anges: 23/08/2020 12:00 heures.

New York: 23/08/2020 15h00

Où jouez-vous au PSG – Bayern?

Stade de la Luz (Lisbonne).

Où diffusent-ils le PSG – Bayern?

Espagne: Movistar Champions League, Mitele Plus.

Canada: DAZN.

Chine: CCTV-5, QQ Sports Live.

France: RMC Sport 1, RMC Sport en direct.

Mexique: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte.

Nicaragua: Fox Sports North Cone, FOX Play North, Fox Sports 2 North Cone.

Panama: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte.

Royaume-Uni: BTSport.com, BT Sport 2, BT Sport App.

États Unis: TUDNxtra, ZonaFutbol, ​​CBS Sports Network, TUDN App, TUDN USA, CBS All Access, Univision NOW, Univision, UniMás, TUDN.com.